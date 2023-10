Cesena, arriva la festa di Halloween in centro storico

Il 31 ottobre il centro storico di Cesena sarà in grado di offrire ai bambini (e non solo) una giornata “diversa”. Le parole d’ordine sono ospitalità (agli orari tradizionali degli esercenti del centro si aggiungerà per l’occasione anche l’apertura straordinaria dei negozi fino alle 23), accoglienza (i negozi aderenti aspetteranno i bambini per il tradizionale Dolcetto o Scherzetto? dalle 17.30 alle 18.30), sfilata a tema horror (alle 17.30 in via Carbonari con giuria e premio al miglior vestito), animazioni e allestimenti.

Il progetto Halloween 2023 ha messo insieme numerosi titolari degli esercizi del centro, la regia della società l’Accento S.r.l. e il contributo e patrocinio delle associazioni di categoria e dell’assessorato al Commercio del Comune di Cesena.