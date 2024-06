Da San Giovanni, per tutta l’estate. Quest’anno l’arena San Biagio di palazzo Guidi, la cui programmazione è stata affidata al Cinema Multisala Eliseo, parte con una vera e propria staffetta con quella che tutti i cesenati considerano la festa delle feste: san Giovanni. Nella serata di lunedì 24 giugno infatti, alle ore 21:30, sarà proiettato il film documentario sull’alluvione “Ho visto il finimondo” prodotto da Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino e a cura di Valerio Baroncini e Marco Santangelo (ingresso gratuito dalle ore 21 fino ad esaurimento posti). Nelle serate successive, fino a martedì 3 settembre, la programmazione sarà realmente variegata e caratterizzata da titoli che hanno appassionato, divertito e fatto riflettere per l’inverno e l’autunno, ma anche da incontri con rappresentanti del mondo del cinema e da alcuni appuntamenti musicali a cura di Across the Movies.

Il 25 giugno “50 km all’ora”

L’Arena di via Serraglio dal 1992 offre ai cesenati la possibilità di guardare un film sotto il cielo, di incontrare attori e registi e di assaporare la bellezza di un film ma anche della musica dal vivo. Quest’estate, dopo l’anteprima di lunedì 24 giugno, si partirà martedì 25 giugno con la proiezione del film “50 km all’ora”, ultimo lungometraggio di Fabio De Luigi prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film Production, in associazione con Sony Pictures International Productions, in collaborazione con Prime e con il sostegno del Mic – Direzione Cinema e Audiovisivo e della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, anche girato nel Cesenate, nello specifico nelle zone di piazzale Don Puglisi, Villa Monty Banks e nelle vie Falconara e Valirano, particolarmente caratterizzate da aree verdi e naturali.

A seguire, mercoledì 26 giugno sul grande schermo di via Serraglio 20 sarà proiettato “Anatomia di una caduta”, film del 2023 diretto da Justine Triet, vincitrice della Palma d’oro al 76esimo Festival di Cannes. Giovedì 27 sarà la volta de “La Chimera” di Alice Rohrwacher e venerdì 28 giugno sarà la volta di “Povere creature!”, pellicola che racconta l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter, giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. È proprio Emma Stone, la protagonista di questo film che ha ottenuto 10 candidature e vinto 4 Premi Oscar, a fare da “madrina” della programmazione 2024 dell’Arena. La settimana proseguirà poi con altri due successi recenti: “C’è ancora domani” diretto e interpretato da Paola Cortellesi e “Cattiverie a domicilio”, commedia velenosa che ci parla dell’hating e del sessismo di 100 anni fa interpretata dalla poliedrica Olivia Colman.

Ospiti speciali

Dal 25 giugno al 31 luglio saranno dieci le serate con ospite (anche nell’ambito di Piazze di Cinema): ad aprire gli incontri con attori, registi e critici cinematografici sarà il cesenate Tommaso Caporali che in “50 km all’ora” fa la parte di un becero romagnolo, tatuato, muscoloso, che, insieme al fratello sfida a ping pong Stefano Accorsi e Fabio De Luigi.

Across the movies

La musica sarà grande protagonista con Across the Movies, la rassegna che consente al pubblico in arena di conoscere storie di musica raccontate attraverso il cinema, andando oltre la semplice proiezione di una pellicola ma arricchendola con musica del vivo, prefazioni e dj set. La prima è in programma per lunedì 22 luglio e sarà tutta incentrata su “Back to Black”, sguardo inedito sulla rapida ascesa di Amy Winehouse e sulla pubblicazione del suo album “Back to Black”. L’evento, introdotto da Luigi Bertaccini e a cura di Monogawa, sarà completato dal live di Denise Battaglia.

I prezzi

Anche quest’anno l’Arena San Biagio, il cui servizio è stato affidato dal Comune di Cesena ad Eliseo srl, farà parte del Circuito FICE delle sale d’Essai. Si conferma inoltre la promozione “Cinema Revolution”. I biglietti dei film italiani ed europei costeranno solo 3,50 euro. Per gli altri titoli il costo del biglietto sarà di 6,50 euro e 8 euro per gli appuntamenti di Across the Movie. Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21:30. La programmazione di agosto è in corso di definizione e sarà comunicata sui canali di comunicazione del Comune e dell’Arena.