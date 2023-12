Cesena, approvato l’ultimo bilancio del mandato: lo scontro in Consiglio è già elettorale

È l’ultimo bilancio previsionale di questa sindacatura quello approvato ieri dal Consiglio comunale e anche per questo, come era già stato per l’assessore Camillo Acerbi quando nella scorsa seduta lo ha presentato ai consiglieri, i gruppi hanno colto l’occasione anche di fare un bilancio dei 4 anni e mezzo di mandato trascorsi.

Nel dibattito le differenze politiche tra maggioranza e gruppi di opposizione vengono declinate in racconti della città antitetici.

Per il Pd quello approvato è un bilancio che si dimostra «capace di riflettere le necessità attuali e future ancora una volta», nonostante le difficoltà affrontate negli anni, dalla pandemia all’alluvione passando per il caro energia e l’inflazione a cui il segretario e consigliere Pd Lorenzo Plumari ha aggiunto anche «i tagli del Governo Meloni agli enti locali». «Alla sfida del voto - prosegue - cui presenteremo a testa alta, con la forza di chi ci ha messo la faccia sempre». Cita l’azzeramento delle rette della scuola dell’infanzia, una scelta rinnovata di anno in anno e a cui corrisponde un investimento complessivo di 4 milioni di euro, il recupero dell’evasione, gli investimenti nell’impiantistica sportiva, nell’edilizia scolastica, quelli nella sicurezza del territorio con gli interventi per mettere in sicurezza il Cesuola e la previsione di nuove casse d’espansione, il nuovo Piano Urbanistico Generale, il progetto riqualificazione del complesso dell’ex Roverella. Interventi spesso approvati e realizzati «nonostante il muro ideologico di certi gruppi di opposizione».

La gran parte degli interventi citati positivamente da Plumari per la Lega rappresentano invece quello che a Cesena non va, «non avrei citato il Cesuola o il Roverella» ha detto Enrico Sirotti Gaudenzi. Sulla sicurezza del territorio giudicano insufficiente il lavoro fatto dalle amministrazioni (locali e regionali) negli ultimi anni, mentre quello dell’ex Roverella per la Lega è il progetto che darà «la definitiva mazzata al centro storico che è già morto». Anche Sirotti Gaudenzi guarda ai quattro anni e mezzo passati e riprendendo una delle pubblicazioni che aveva realizzato la Giunta attacca: «Non avete realizzato quasi nulla dei progetti promessi» e mettendone in dubbio anche utilità ed efficacia, cita la Velostazione, Palazzo Mazzini Marinelli, la bicipolitana. E ancora sull’impiantistica sportiva: «Non riusciamo nemmeno a garantire a Cesena una piscina olimpionica». Nulla, prosegue Sirotti Gaudenzi, sarebbe stato fatto per il turismo, «l’housing sociale, che ad oggi rimane un miraggio». Alla maggioranza rivolge l’accusa di aver strumentalizzato nel corso di questi anni «la povertà, l’alluvione, l’immigrazione, la disabilità».

Una ricostruzione respinta con fermezza dal capogruppo di Cesena 2024 Armando Strinati che attacca le opposizioni: «è il quinto bilancio e non avete mai presentato un emendamento, una proposta». Nel suo intervento ripercorre tutti gli investimenti realizzati in cinque anni: quelli completati, quelli in corso di completamento e quelli appaltati «125 milioni di opere, a cui si aggiungono i 12 milioni della piscina». «Dire che non è stato realizzato nulla - aggiunge rivolgendosi a Sirotti Gaudenzi - non offende questa Giunta o la maggioranza ma i cittadini». «Questa Giunta ha fatto talmente tanto che nella remota possibilità che vinciate le elezioni - chiosa il capogruppo Pd Filippo Rossini- potreste amministrare i prossimi cinque anni in folle».

«Tra le costanti dei bilanci l’assessore Camillo Acerbi ha indicato la crescita» interviene Luigi Di Placido di Cambiamo che alla maggioranza (e quindi al Bilancio) attribuisce «l’incapacità di guardare realmente al futuro. È un bilancio sano, ma che non ha nulla che crei sviluppo in un contesto in cui associazioni di categoria e Camera di Commercio segnalano lo stato di difficoltà del centro storico e del territorio».

Ai voti contrari di Lega e Cambiamo si è aggiunto anche quello del M5s: «Inutile presentare emendamenti a un bilancio di cui non si condivide nemmeno l’impostazione», spiega e annunciando il voto negativo denuncia la mancanza di riferimento al nuovo ospedale e al foro annonario «ormai monumento all’inutilità».