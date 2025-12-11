Cesena, Apofruit: una liquidazione estiva ai soci da 28,7 milioni

Apofruit, cooperativa di produttori ortofrutticoli con oltre 2.700 soci in tutta Italia, chiude la liquidazione estiva 2025 con un risultato in crescita, nonostante un’annata caratterizzata da cali produttivi significativi. Sono stati infatti riconosciuti ai soci 28 milioni e 700 mila euro, pari a un incremento del 14,6% rispetto allo scorso anno. “Il dato - si legge in una nota dell’azienda - assume particolare rilievo se confrontato con la riduzione dei conferimenti, scesi a 274.000 quintali contro i 333.000 del 2024, per un calo complessivo del 17,8% dovuto soprattutto agli eventi climatici primaverili”.

“È una liquidazione decisamente positiva, soprattutto considerando il contesto produttivo”, afferma il presidente Mirco Zanotti. “Negli ultimi anni le produzioni estive, ovvero pesche, nettarine, albicocche, ciliegie, susine, pere estive e ortaggi stagionali, avevano sofferto: bastava un eccesso di prodotto per far scendere i prezzi. Ormai da oltre cinque anni registriamo una maggiore stabilità e valori molto interessanti che riconosciamo ai soci. Crediamo quindi ci sia ormai un’importante storicità per promuovere un bilanciamento tra produzioni estive e invernali, fidelizzando i conferimenti lungo tutta la stagione”. Zanotti sottolinea come nessuna specie abbia superato i livelli produttivi del 2024. Le pere mostrano il calo più marcato: 4.000 quintali rispetto ai 9.300 dello scorso anno, con il biologico sceso a 1.400 quintali dai precedenti 2.300. Riduzioni anche per le albicocche, che passano da 48.000 a 38.000 quintali nel convenzionale e da 30.000 a 27.000 nel bio. “Il settore pere continua a pagare gli effetti della cimice asiatica e delle oscillazioni climatiche, che da sei-sette anni condizionano superfici e rese”.

Il direttore generale Ernesto Fornari sintetizza così il quadro economico: “Con un -18% di quantità siamo comunque riusciti a liquidare un +14,6%. I prezzi sono stati tali da compensare il calo delle produzioni. Da più di un lustro il mercato di pesche, nettarine, albicocche, susine e ciliegie mantiene una buona stabilità, e crediamo che questo possa incoraggiare nuovi investimenti. Oggi, peraltro, esistono varietà più resistenti e adatte anche a condizioni climatiche complesse. Gli impianti devono essere coperti e possono contare sui contributi OCM e PSR, che arrivano a coprire fino al 60% dell’investimento. Con circa 40.000 euro/ha si realizza un impianto di drupacee o kiwi, mentre per le mele, ad esempio, servono fino a 70.000 euro/ha.” Fornari ricorda inoltre le difficoltà degli areali di Cerignola, alle prese negli ultimi anni con una crisi idrica prolungata, e l’espansione dell’area produttiva nel Casertano, che quest’anno ha fornito pesche, nettarine e susine da metà giugno a metà settembre.