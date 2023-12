Cesena, anni di studio ridotti da 5 a 4 anni: i docenti del “Garibaldi Da Vinci” dicono no

Anche il collegio dei docenti dell'Istituto Tecnico Garibaldi Da Vinci di Cesena ha bocciato a larghissima maggioranza, 112 contrari su 130 votanti (dato provvisorio), la proposta di avviare la sperimentazione della filiera tecnologico professionale che riduce da 5 a 4 gli anni di studio, introduce la presenza dei privati, riduce la qualità dell'intervento formativo e nei fatti taglia posti di lavoro.

In una nota, “la FLC ForlÌ Cesena esprime soddisfazione per l'esito della votazione e ribadisce la netta contrarietà nei confronti della sperimentazione che rappresenta una torsione del curricolo verso il lavoro e una grave ingerenza dei soggetti privati esterni nelle attività di coprogettazione dell’offerta formativa che in un sistema così strutturato, finirà per dettarne le condizioni di gestione dal PTOF. La sperimentazione interviene poi sull’organico, sulla valutazione, facendo venire meno di fatto l’uniformità delle caratteristiche ordinamentali a livello nazionale e apre alla frammentazione del curricolo progettato su base locale mentre le istituzioni scolastiche perderebbero il ruolo di titolarità della programmazione delle attività di istruzione, rispetto al rapporto con le aziende e le realtà produttive del territorio. A ciò si aggiunge il rischio di creare forti criticità nella gestione delle iscrizioni e nei rapporti con le famiglie”