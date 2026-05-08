Cesena, ancora droga sotto il viadotto davanti agli studenti diretti a scuola

Non farebbe quasi più notizia se non fosse che ad ogni nuova segnalazione e conseguente discussione nelle massime sedi istituzionali cittadine a Cesena la risposta rimane sempre la stessa: nulla. Le campate sotto il viadotto Kennedy continuano a offrire immagini di degrado e insicurezza. Ieri mattina, pochi minuti dopo le 7, proprio quando gli studenti delle scuole circostanti iniziano ad attraversare quelle arcate per recarsi nei rispettivi istituti, un cittadino si è imbattuto in una persona intenta a prepararsi o iniettarsi una dose di qualche sostanza. Scosso, ha immortalato la scena, che - comunica chi frequenta assiduamente quell’area - si ripetono ogni giorno a qualsiasi ora. Una visione che di certo non si addice a un’area in cui transitano centinaia di minorenni.