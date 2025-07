Cesena, ambulatorio del medico di base nella ex scuola a Macerone

Nella ex scuola elementare di Macerone verrà ricavato un ambulatorio dove ospitare un medico di base, rispondendo alle richieste pressanti dei residenti di quella zona e del Quartiere Al Mare, dopo che la frazione ha perso quel servizio essenziale.

Ad annunciare la novità è l’assessore Lorenzo Plumari, che sottolinea la volontà di tutti di recuperare «un presidio di comunità fondamentale, richiesto dai cittadini della frazione e teso a restituire una funzione sociale all’immobile di via Cesenatico».

Quella struttura fa parte della “Rete Spazio Comune”, istituita dall’amministrazione comunale per valorizzare immobili pubblici oggi in parte dismessi dalla loro principale funzione. Al suo interno sarà presto allestito un ambulatorio medico di medicina generale. Ci si è arrivati dopo che l’Ausl della Romagna ha formulato specifica richiesta al Comune, per lo sviluppo, la programmazione e l’attuazione di servizi di prossimità in alcuni dei luoghi e degli spazi comunali. A questo proposito, è stata sottoscritta una specifica convenzione con l’Ausl per stringere un accordo di collaborazione con il Comune finalizzato a sviluppare servizi di comunità al fine di favorire l’accesso ai servizi anche a cittadini di territori periferici.

Accordo “pilota” con l’Ausl

L’assessore Plumari spiega che, «d’intesa con Ausl della Romagna, si è proceduto ad un’analisi del territorio e ad una capillare valutazione delle specifiche necessità ed esigenze. È emersa la necessità di presidiare la zona della frazione di Macerone alla luce di pensionamenti di medici di base e della contestuale mancanza di spazi idonei ad ospitarne di nuovi. Su sollecitazione dei cittadini, il Consiglio del Quartiere Al Mare ha avanzato formale richiesta affinché l’amministrazione provvedesse a favorire le condizioni per garantire servizi medici di base nel territorio. Ora, dopo aver individuato l’immobile che risponde ai bisogni emersi, procederemo con la programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria volti a destinare una porzione dello stesso a spazio di cura, assistenza e dunque di medicina».

Potrebbe essere un intervento pilota: «È una prima sperimentazione che, nell’ambito di un costante confronto con l’Ausl e considerate le situazioni di carenza di personale medico, potrà interessare, successivamente, altri quartieri».

Con lo scopo di garantire continuità al presidio di medicina generale a Macerone, il Comune di Cesena ha dunque avviato le prime verifiche per rendere disponibile un’ala dell’immobile di via Cesenatico 5735, che a suo tempo è stato concesso in gestione, tramite bando pubblico, alla Polisportiva 5 Cerchi in raggruppamento con Cesena in Blu Odv, Cesena Blu e Club Alpino Italiano-sezione di Cesena.

I lavori di adeguamento

I lavori principali previsti consistono nella realizzazione di nuovo bagno riservato al medico, con modifica all’impianto idrico-sanitario e installazione di nuovi sanitari; la definizione di nuove pareti divisorie e relativa suddivisione degli spazi ambulatoriali (sala d’attesa, antibagno); la verifica e riverniciatura degli infissi e serramenti esistenti; la sistemazione dell’accesso da via Cesenatico, finalizzata a garantire una migliore fruibilità e accessibilità per le persone con disabilità, nel rispetto dei principi di inclusività e abbattimento delle barriere architettoniche; la realizzazione della rampa interna per il superamento del dislivello fra l’ingresso e l’attesa dell’ambulatorio.