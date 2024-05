Cesena, alluvione e pandemia accendono lo scontro del primo confronto pubblico tra candidati sindaco a 4

È stato accesso mercoledì sera il confronto tra candidati sindaco organizzato dal settimanale diocesano Corriere Cesenate al Palazzo del Ridotto, il primo confronto pubblico a quattro. Nel ruolo di moderatore il direttore Francesco Zanotti, al tavolo con lui Marco Casali, candidato sindaco del centrodestra (FdI, Lega, FI e Insieme per Casali), Marco Giangrandi, candidato di Cittadini al centro (Csn, IV e Cambiamo), Enzo Lattuca, sindaco uscente e candidato del centrosinistra (Pd, Cesena 2024, Patto per Cesena-Pri e Azione, Civica Popolare per Cesena, Fondamenta - Alleanza Verdi Sinistra, M5s) e Paolo Sensini, candidato della lista Per la Pace e il bene comune. Cesena viva e unita, l’ultima delle liste a raccogliere le firme e presentarsi agli elettori cesenati. A ciascuno 4 minuti di tempo per rispondere sui temi posti dal moderatore, eventuali repliche agli avversari comprese.

L’alluvione

Ad aprire la serata l’alluvione: cosa rimane da fare? Parte da una «certezza» Marco Casali: «La disponibilità del Governo ad aiutare privati e imprese» a cui aggiunge «l’insicurezza» per il futuro «dopo anni di incuria del territorio causati da un approccio ambientalista che va abbandonato, mentre a sinistra è ancora forte». Per Giangrandi rimane «il rammarico e la delusione da parte della politica tutta che non ha saputo fare fronte comune». Per Lattuca «il dolore e la sofferenza che quell’evento ha causato, ma anche la grande prova di unità dei cesenati, insieme alla consapevolezza che ci troviamo di fronte a cambiamenti climatici che invece qualcuno nega». Lattuca replica anche all’accusa di aver cercato lo scontro strumentale con il Governo: «Quando ci hanno ricevuti - elenca - prima ci hanno accusato di aver truccato i conti, poi Musumeci ci ha detto che lo stato non è un bancomat, ci hanno detto che il commissario lo avrebbero nominato dopo un anno, per poi rendersi conto che non aveva senso. Incalzati, passo dopo passo, solo un anno dopo cominciano a muoversi per il rimborso dei beni mobili». Per Paolo Sensini quanto accaduto è la conseguenza di una scarsa manutenzione del territorio, e il cambiamento climatico «solo un tema ideologico».

Il primo scontro

Le prime scintille sono quelle tra Giangrandi e Lattuca: «Bignami è venuto a Cesena a incontrare gli alluvionati, perché il sindaco non si è presentato? Avrebbe potuto chiedergli lì quello che voleva». «Sbaglia chi pensa di poter fare dell’alluvione un tema elettorale - la replica di Lattuca -. Quella esperienza ha avvicinato i cittadini e l’amministrazione», poi la stoccata a Giangrandi: «Ho trovato francamente poco elegante e molto inopportuno che una persona che non è nemmeno stata colpita dall’alluvione si sia messa a capo del comitato per poi candidarsi».

Università, famiglia anziani

Giovani, scuola e università è il secondo macro tema: Giangrandi vede un grande potenziale del tutto sottovalutato, Lattuca rivendica «abbiamo steso il tappeto rosso all’Università a Cesena», Sensini devia: parte condannando l’approccio alla laurea come dogma, per poi condannare l’eccesso di burocrazia di Bruxelles e annunciare una presunta ineleggibilità di Ursula Von Der Leyen per via di un processo sulla gestione dei vaccini. Casali risponde parlando della difficoltà del territorio ad essere attrattivo indicando due problemi in particolare: il gap infrastrutturale e la mancanza di case: «Forlì ha 700 alloggi Erp in più di Cesena». Anziani, famiglia, denatalità e sanità sono i temi del terzo giro. Lattuca parla di immigrazione, «che qualcuno vede solo come qualcosa da cui difendersi» e che invece pone come opportunità. «Il nostro è il distretto sanitario con più posti in struttura per anziani, sappiamo che non basta e siamo impegnati a fare di più». Sensini torna sulla pandemia: «Migliaia di aziende hanno chiuso nel 2022, abbiamo perso know how che non tornerà». «Siamo l’unica forza che parla di famiglia, la sinistra ha un campo troppo largo», dice Casali. «Ci accusano di non fare proposte - risponde Giangrandi - il nostro programma è pieno di proposte, puntualmente ignorate».

Sicurezza e quartieri

È sul tema della sicurezza arriva la stoccata di Lattuca a Michele Pascarella di FI, non lo nomina, ma è a lui che si riferisce quando si dice dispiaciuto che qualcuno abbia detto pubblicamente che non avrebbe un buon rapporto con le forze dell’ordine: «Dopo averlo detto si è dovuto scusare con il Questore», circostanza che Pascarella ieri ha negato con una nota. È scontro sui quartieri che Giangrandi e Casali vogliono potenziare accusando l’amministrazione di non coinvogerli.

La chiusura polemica

Il finale è acceso. Sensini torna sulla pandemia, per lui il sindaco deve rendere conto di quanto successo in quei mesi. Lattuca replica: «Sono orgoglioso di quanto fatto da sindaco. Non sono interessato a contendere l’elettorato dei negazionisti e non mi interessa nel nemmeno il confronto con chi nega l’esistenza della pandemia e l’efficacia dei vaccini». Frase che ha fatto sollevare le contestazioni della parte del pubblico pro-Sensini che accusava Lattuca di essere illiberale mentre di fatto gli impedivano di concludere l’intervento costringendo Zanotti a un lavoro non facile per riportare quel tanto di calma necessario a chiudere la serata. A serata conclusa Giuseppe D’Ursi, conosciuto come Beppe Rotelle e candidato con Marco Giangrandi ha segnalato nuovamente che l’ascensore del Palazzo del Ridotto non è adatto alle persone in carrozzina. Se per salire smontando alcuni pezzi della sua carrozzina era riuscito ad usare l’ascensore, a fine serata ha chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco per farsi aiutare a scendere.