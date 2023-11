Cesena, alluvione e frane: già 6 milioni investiti per interventi realizzati o in corso

Oggi il Comune di Cesena ha fatto il punto sugli interventi realizzati e in corso per quello che riguarda le frane post alluvione. Sono in corso (o già stati fatti) interventi per 6 milioni di euro. Ad oggi la struttura commissariale coordinata dal Generale Figliuolo ha assegnato a Cesena 8,9 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza, a cui si dovrebbero sommare ulteriori 1,1 milioni di euro per gli interventi urgenti, per un totale di 10 milioni di euro (pari al 30% dei 28 milioni di euro stimati necessari per “curare le ferite” e per le più corpose opere di ricostruzione vera e propria).

In modo specifico, dopo aver avviato i primi immediati interventi di messa in sicurezza, necessari ai cittadini per spostarsi e per non vivere completamente isolati (questo principalmente in collina), adesso il Comune sulla base degli 8,9 milioni di euro di risorse potrà proseguire con gli interventi programmati sul territorio, i cui lavori sono stati già assegnati a oltre 50 ditte incaricate. A questo primo pacchetto di risorse si potrà sommare (attesa ordinanza commissariale su interventi urgenti) una seconda tranche di finanziamenti pari a 1,1 milione di euro con il quale l’Amministrazione comunale finanzierà ulteriori interventi di ripristino già programmati.

Gli interventi effettuati

Con lo scopo di mettere il territorio in sicurezza, di garantire la ripartenza delle famiglie e delle imprese danneggiate e per far fronte a un quadro di danni ingenti, all’indomani dell’esondazione del fiume Savio e dei primi fenomeni franosi in collina, l’Ente ha già eseguito una serie di interventi in somma urgenza per un importo complessivo di 2,7 milioni di euro. Si tratta di oltre 400 interventi riguardanti le attività di pulizia fango in città e il ripristino della viabilità nella zona collinare (finanziati per un importo di 1,8 milioni di euro), manutenzioni nel tunnel della Secante e nel sottopasso Niccolò Machiavelli, spurgo pozzetti e collettori, pulizia fossi e attraversamenti stradali, rifacimento della segnaletica stradale, pulizia Ponte Nuovo dai detriti legnosi, verifiche geologiche.

I prossimi interventi

Sempre nell’ambito delle somme urgenze, il Comune ha a disposizione circa 3 milioni di euro per i lavori di manutenzione e rifacimento in parte della pista ciclabile lungo il fiume Savio (1 milione di euro) e per intervenire con opere di ripristino stradale nelle seguenti vie: Roversano, Tomba, Calisese 2777, Chiesa di Casale, Madonna dell’Olivo (Carpineta), Montegrande (Borello-Formignano), Formignano, strada Casalbono (Borello-Formignano-Casalbono), Lizzano, San Tomaso, Rio Marano, Fornasaccia. Di questi, alcuni sono già stati avviati.