Cesena, alluvione e donazioni: superata quota 2,8 milioni

A Cesena si è superata quota 2,8 milioni nelle donazioni post-alluvione. Lo annuncia il Comune nel suo sito, con 3.360 versamenti per un totale di 2.804.592,93 euro. Tale importo non comprende le numerosissime e altrettanto preziose donazioni in natura (ovvero donazioni di stivali, mobili, alimentari, pompe...). Si segnala inoltre che alcuni accrediti sono riversamenti di importi raccolti da campagne esterne indipendenti, per cui il numero reale dei singoli donatori è notevolmente superiore. A livello di provenienza, gli importi arrivano da privati (14,9%), imprese (44,7%), e associazioni, enti, fondazioni o altre istituzioni (40,4%).

A livello di richieste di destinazione, poco meno della metà delle somme donate (44,2%) non è accompagnata da indicazioni particolari, e come tale viene destinata - come da impegni assunti dall’Amministrazione - alle varie misure a sostegno della popolazione colpita. La restante parte (55,8%) vincola invece l’utilizzo al ripristino di luoghi pubblici danneggiati (scuole, impianti sportivi, parchi e giardini ecc.).