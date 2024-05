Cesena, “allenarsi e credere in se stessi”: un progetto per le scuole di Nicoletta Tozzi insieme al Rotary

Il Rotary Club Cesena ha finanziato ed organizzato il progetto rivolto ai giovani: “Allenarsi e credere in se stessi”. Il progetto, guidato da Nicoletta Tozzi socia del Rotary Club Cesena, è stato rivolto ai ragazzi delle 4 °e 5° classi che si accingono ad affrontare, scelte importanti per il loro futuro (lavoro o studi) e più in generale l’ingresso nel mondo degli adulti.

Nicoletta Tozzi, dopo aver lavorato in azienda, lavora dal 2008 come formatrice e professional coach in azienda e nel mondo dello sport, sviluppando percorsi di formazione sulla leadership, la preparazione mentale e da un paio di anni anche percorsi rivolti agli adolescenti per potenziare la fiducia in loro stessi.

Tozzi in gioventù ha fatto parte della nazionale italiana di atletica leggera vincendo 9 titoli italiani assoluti sugli 800 metri e raggiungendo 3 finali alle Universiadi. Obiettivi del progetto sono stati: riflettere con i ragazzi sui loro obiettivi personali, lavorare sul concetto di fiducia in sé stessi e di valorizzazione dei loro talenti, trasferire loro il concetto di lavoro e «allenamento» come via per raggiungere qualsiasi obiettivo, trasferire tecniche utili a gestire le emozioni e i pensieri sabotanti.

Il progetto, in accordo con la Direzione Didattica del Liceo scientifico Augusto Righi e con quella dell’Istituto Agrario di Cesena, si è articolato in 4 incontri di 2 ore in ciascuna classe per un totale di 12 incontri.

I temi trattati dal progetto sono stati: come faccio a capire quali sono i miei talenti, quali obiettivi mi pongo per valorizzarli, come posso sentire la fiducia necessaria per inseguire i miei obiettivi, come mi «alleno per poterli raggiungere e sviluppare il proprio piano d’azione. “Abbiamo guidato la riflessione dei ragazzi - ha spiegato Nicoletta Tozzi - e li abbiamo portati alla redazione di un piano che definisca un serie di azioni concrete mirate al raggiungimento di un loro obiettivo personale. Ed ancora, affrontare le sfide e la gestione dello stress e delle emozioni: allenarsi a gestire l’emozione e la paura, gestire il dialogo interno (la vocina che ti dice che ce la farai o non ce la farai) e concentrarsi su pensieri potenzianti”.