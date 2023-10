Cesena, alle famiglie meno abbienti una spesa di 53 quintali

Un sostegno concreto alle famiglie meno abbienti. Hanno fatto squadra i quartieri di Cesena e ancora una volta hanno raggiunto un ottimo risultato assicurato dalla generosità dei cesenati e dalla collaborazione delle attività commerciali che hanno ospitato i piccoli presidi allestiti dai volontari. In occasione della raccolta solidale di sabato 7 ottobre, sono stati raccolti oltre 53 quintali di generi di prima necessità e di prodotti per l’igiene della persona e della casa che saranno distribuiti dalle associazioni aderenti all’iniziativa (Caritas parrocchiali, associazione San Vincenzo, Mantello di San Martino, Gruppi Scout, Masci, Parrocchie, Banco di Solidarietà Cesena) ai nuclei familiari che ne hanno più bisogno. “Ancora una volta – commenta l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzi – l’obiettivo è stato raggiunto grazie al grande lavoro svolto dalle volontarie e dai volontari, dai quartieri, e da tutti coloro che nella giornata di sabato si sono dedicati, con generosità e amicizia, al prossimo. Cesena non lascia indietro nessuno. Questa raccolta solidale è stata proposta dai Quartieri per offrire un ulteriore aiuto alle famiglie danneggiate dall’alluvione e dalle frane, chiamate ogni giorno ad affrontare diverse difficoltà, ma anche per confermare la vicinanza alle persone meno abbienti che vivono in città. La raccolta solidale – prosegue l’Assessora – si colloca in un contesto territoriale particolarmente attento alle persone meno fortunate: da ieri l’Associazione ‘Il barco’ è impegnata nella consegna dei mobili messi a disposizione da Ikea a chi ha perso tutto nel corso degli eventi di maggio. Ogni giorno inoltre le ‘Cucine popolari’ offrono un pasto caldo alle persone senza dimora e meno fortunate, molte delle quali seguite dai Servizi Sociali del Comune. Le richieste di aiuto sono sempre numerose, aumentano le persone che si rivolgono ai nostri servizi ed è nostro compito prendere in carico ciascuna situazione. Cesena c’è sempre. Questo è importante”.

I supermercati che hanno aderito alla Raccolta solidale sono: Conad City di Viale Gaspare Finali, Conad del Foro Annonario, Conad Ponte Abbadesse, Conad Montefiore, Conad Case Finali, Conad Oltresavio, Eccomi via Romea, Famila Torre del Moro, Famila Piazza Magnani, DI PIU’ Via Emilia Ponente, Minimarket San Carlo (dalle 9 alle 18), Alimentari Erica San Carlo (dalle 9 alle 18), Macelleria Zani San Carlo (dalle 9 alle 18), Famila San Vittore (dalle 10 alle 12), Famila Calisese (dalle 8:30 alle 17), Conad City Macerone, Svelto A&O di Mazzotti Ruffio, Vivo Mio Ponte Pietra, Conad City Pievesestina e Daniele e’ Rumagnol. Nel corso della giornata di sabato sono stati raccolti prodotti per l’igiene della casa e della persona e diversi generi alimentari, come olio, tonno, pasta, riso, zucchero, caffè, biscotti, carne in scatola, passata di pomodoro e latte a lunga conservazione.

“I Quartieri – commenta il Presidente del Collegio dei Presidenti Fabio Pezzi – hanno il dovere di organizzare e promuovere iniziative di questo tipo che creano rete sul territorio mettendo al centro la persona e le relazioni all’interno della comunità. Nel corso di questi mesi i cesenati non hanno lasciato spazio all’indifferenza: ciascuno ha dato il proprio contributo, spesso mettendo da parte le difficoltà del momento, per consentire a tutti di farcela. Ringrazio dunque i quartieri, con i rispettivi Presidenti, le Associazioni e i supermercati che hanno aderito a questa raccolta solidale che ha registrato una partecipazione accorata”.