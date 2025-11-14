Cesena, alla scoperta dei mezzi a guida autonoma VIDEO

Entra nel vivo il progetto europeo “Ginevra” dedicato alla implementazione delle politiche di gestione delle innovazioni tecnologiche nelle città medio-piccole. A cominciare dalla mobilità urbana. Domani, sabato 15 novembre, e domenica 16, i cittadini più curiosi potranno toccare con mano l’esperienza di un veicolo autonomo, completamente elettrico. Dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.30, presso il parcheggio della Fiera di Cesena sarà possibile effettuare un breve tragitto lungo un percorso allestito ad hoc a bordo di una navetta di ultima generazione.

La sperimentazione sarà del tutto gratuita e sarà preceduta e seguita dalla compilazione di un questionario. La navetta può ospitare un massimo di 8 persone ed è stata realizzata e fornita dalla ditta austriaca Pdcp GmbH/Suraaa di Klagenfurt. Dove già circola per le strade e offre un ulteriore servizio di trasporto urbano per merci e cittadini.