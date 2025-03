Cesena, alla Casa Museo di Renato Serra un sabato con Leonardo Belli e Tonina Facciani

La Casa Museo di Renato Serra (Viale Carducci, 29) torna ad accogliere visitatori e curiosi proponendo un ulteriore pomeriggio all’insegna della cultura e della memoria. L’appuntamento è per sabato 15 marzo, dalle ore 15 alle ore 18. Anche in questa occasione, così come previsto dalla Convenzione sottoscritta con il Comune di Cesena, le visite saranno presentate dalla 4BT dell’Istituto ITE ‘Renato Serra’.

Tra i protagonisti del pomeriggio troviamo Leonardo Belli, Presidente dell’Associazione per la valorizzazione del dialetto romagnolo ‘Ad chi sit e fiol’, che introdurrà Tonina Facciani, poetessa e scrittrice cesenate. Esperta in dialetto sarsinate, Facciani si è affermata sul territorio anche grazie alle sue raccolte di poesie come ‘Le vene del cuore’ e ‘Carameli ad menta’ che contengono ricordi della sua infanzia e famiglia.

Il percorso di visita nelle stanze di viale Carducci comprende anche la fruizione dei contenuti multimediali realizzati dal Comune in collaborazione con l’Università di San Marino e l’ex Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia-Romagna (IBC), all’interno del progetto del circuito delle ‘Case museo dei poeti e degli scrittori di Romagna’, comprendente Casa Panzini, Casa Pascoli, Casa Moretti, Villa Silvia Carducci, Villa Saffi, Casa Monti, Casa Oriani, Casa Guerrini e infine la Casa Museo Renato Serra (link al sito: http://www.casemuseoromagna.it/).

Gli eventi, organizzati in collaborazione con il Comune in virtù della convenzione stipulata con l’Istituto nel 2022, perseguono la diffusione della conoscenza dell’illustre letterato, la valorizzazione culturale della sua casa museo e, contestualmente, offrono l’opportunità agli studenti del terzo e quarto anno dell’indirizzo Turistico dell’Istituto di avvicinarsi alla realtà professionale del mondo del turismo consentendo loro di ‘mettersi in gioco’ in attività di accompagnamento e guida dei visitatori.