Cesena, alcol e un “panino non offerto” i motivi della rissa fuori dal locale

Un’assunzione eccessiva di alcolici. Assieme alla richiesta (negata) da parte di uno dei protagonisti di vedersi pagato “un panino”, che un secondo coinvolto doveva forzatamente “offrirgli”.

Sono stati identificati e denunciati dalla polizia i tre responsabili della rissa avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorsi, a ridosso del locale “La Poggianina”, in zona Ippodromo. Tra i denunciati c’è anche il giovane che, come riportato dal Corriere, era finito al pronto soccorso con una prognosi di 30 giorni per le lesioni riportate in particolar modo al volto.

È dalle lesioni patite dal 22enne ricoverato in Maxillo Facciale che erano partite le indagini degli investigatori del Commissariato.

Il giovane lamentava un’aggressione patita da ignoti dopo una serata trascorsa nel locale. Una ricostruzione che fin da subito però non aveva convinto gli investigatori per le troppe incongruenze nelle parole del ferito. I poliziotti in breve tempo riuscivano infatti a far luce sulle reali dinamiche dell’accaduto: grazie alle diverse testimonianze raccolte delle persone presenti quella sera e dalle quali emergeva che in realtà si era trattato di una rissa tra tre giovani. Scatenata dall’alcol e dalla richiesta di uno di questi di vedersi pagare da un altro un panino. La lite sarebbe diventata a tre dopo che uno dei coinvolti ha ricevuto l’aiuto di un amico. Trasformando giuridicamente l’accaduto in rissa.

Per arrivare a ripercorrere i dettagli e a formulare le denunce gli uomini del Commissariato hanno raccolto in questi giorni le dichiarazioni di decine di testimoni e visionato attentamente le telecamere del circuito di video sorveglianza. Il più giovane dei protagonisti è quello finito in ospedale e il più “anziano” ha 30 anni.

Tutti e tre ora sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di rissa aggravata e solo due anche per quello di lesioni in concorso. Dovranno risponderne tutti in futuro davanti a un giudice.