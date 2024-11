Nella mattinata si sono recati ai seggi elettorali per esprimere il proprio voto per le elezioni regionali anche politici e amministratori. Nel seggio delle scuole elementari di Martorano ha votato Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia. Alle scuole di San Domenico scheda e matita per il sindaco Enzo Lattuca. Il primo cittadino di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha votato nella sua città, alla scuola Ada Negri.