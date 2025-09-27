Cesena, al via la due giorni del Macrolibrarsi Fest tra conferenze e workshop

Oggi e domani in fiera a Pievesestina arriva la nuova edizione di “Macrolibrarsi Fest”, appuntamento di riferimento in Italia per il benessere olistico, che nell’edizione 2024 ha registrato oltre 21mila visitatori. Dagli alimenti biologici alla cosmesi naturale, dall’editoria indipendente all’artigianato alle soluzioni più innovative per il benessere le due giornate di fiera saranno una grande vetrina che si racconterà in oltre 350 stand provenienti da tutta Italia e non solo.

Come da format ormai consolidato però la fiera sarà accompagnata anche da un ricco programma di appuntamenti culturali con ospiti di rilievo. Tra gli ospiti di oggi alle 10.30 ci sarà Daniel Lumera, autore e formatore, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di consapevolezza e benessere interiore. Alle 12.30, il fotoreporter Giorgio Bianchi terrà la conferenza “Verso la terza guerra mondiale”. Alle 16.30, l’operatore umanitario palestinese Yousef Hamdouna condurrà gli ascoltatori negli orrori a Gaza nella conferenza “Nel cuore delle tenebre: Gaza, viaggio attraverso l’orrore che ci riguarda”.

Il finale di giornata sarà all’insegna dell’intrattenimento: alle 18.30 il pubblico potrà lasciarsi sorprendere dalla performance del mentalista Francesco Tesei e dalle 19.30 si potrà ballare con il dj set in vinile di Claudio Cavallaro.

Domani mattina alle 10.30 la conferenza di uno degli ospiti di punta di questa edizione: il neurobiologo e scienziato di fama internazionale Stefano Mancuso con “Le piante non fanno la guerra: la cooperazione del mondo vegetale”. Tra gli ospiti di giornata anche Chantal Dejean, scrittrice e formatrice, che alle 12.15 sarà protagonista della conferenza “Mondi sottili: un invito alla fiducia nel disegno della vita”. Alle 14 sarà il turno di Gianluca Gotto, autore, divulgatore e viaggiatore che terrà la conferenza “Ayurveda: una saggezza antica per affrontare i malesseri moderni”.

Confermati anche i consueti corsi di cucina naturale e vegetale, l’ampia area ristorazione con piatti biologici, vegani, etnici e locali e le classi di yoga organizzate da Re Yoga nel format “Yoga on stage”. Tanti anche i workshop tematici aperti al pubblico dedicati alla salute naturale, alla spiritualità e alla libertà finanziaria. Le conferenze potranno essere seguite anche in streaming e nella lingua dei segni per non udenti.

L’ingresso alla fiera è gratuito (ma alcuni workshop sono a pagamento). Gli orari: oggi dalle 10 alle 22, domani dalle 10 alle 18.