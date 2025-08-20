Cesena: al Comune nuova richiesta di interventi urgenti per la frana di Borello

Nuova intimazione a riparare da parte dei residenti di via Stornite. Dopo la prima pec al Comune ed il via ad una petizione per riparare la strada (vicinale ma che viene utilizzata al pari di una comunale) l’avvocato Giuliano Cardellini è tornato a formulare richieste al Comune per interventi di sicurezza rapidi ed incisivi.

«Il Comune alla prima richiesta protocollata ci ha dato risposte generiche ed ondivaghe». L’assessore Castorri ha spiegato ai residenti che esiste la possibilità di stanziamenti da parte della struttura commissariale dell’alluvione 2023. E che alcuni lavori di privati già programmati potrebbero portare a più veloci modifiche di sicurezza in zona, rispetto ai tempi che servono per trasformare in comunale la strada di Borello.

«Il Comune non ha messo in sicurezza l’area dopo l’alluvione 2023 come sostiene. È stato solo creato un cordolino in cemento che dovrebbe sbarrare l’accesso dell’acqua alla frana – spiega l’avvocato Cardellini –. Solo a fine luglio è stato posto un cartello di divieto di transito. Chiunque, passando per la strada interrotta a metà circa dalla frana, può rendersi conto che non c’è stata nessuna messa in sicurezza: manca una barriera solida per impedire l’accesso anche involontario, alla zona franata; manca una restrizione della carreggiata per impedire il transito ad autoveicoli pesanti; di notte non c’è luce e chiunque può attraversare la frana al buio mettendosi a rischio. Le due crepe, di quasi 8 e 10 metri, sono un pericolo. Nel frattempo, si discute: strada vicinale o no? Ma la richiesta più urgente che chiedono non solo tutti i residenti, ma anche i tanti cittadini che stanno sottoscrivendo la petizione, è che venga urgentemente messa in sicurezza la frana. Perché nel frattempo, il pericolo ed il rischio incombono su tutti».