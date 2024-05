Cesena, al centro sportivo di Villarco un nuovo fondo in sintetico

Grazie agli strumenti finanziari disponibili e alle opportunità fornite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza arriverà un restyling per il Centro sportivo di Villarco che, nell’area del campo da calcio a 11, sarà interessato da un importante intervento di rifacimento del manto in erba sintetica, in sostituzione dell’attuale in erba naturale. Oggi, con apposita delibera, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che consentirà agli uffici dell’Edilizia Sportiva di richiedere un mutuo all’Istituto di Credito sportivo dell’ammontare complessivo di 500mila euro.

Il polo sportivo è attualmente gestito dalla Asd Torre del Moro che, grazie a un lavoro continuo, ha registrato nel tempo un incremento del numero di iscritti. Anche per tale ragione, con lo scopo di rispondere alla richiesta della società sportiva e di rendere l’impianto all’altezza delle attività proposte, è stato redatto questo progetto nato dalla necessità di poter disporre di un campo da gioco praticabile a prescindere dalle condizioni meteo.

Una volta avviati i lavori, si procederà con lo scavo di sbancamento con rimozione dell’attuale manto in erba naturale; preparazione del fondo ivi compresi drenaggi verticali e orizzontali; spostamento delle panchine sul alto opposto con allargamento del campo; realizzazione del nuovo manto in erba sintetica; e formazione della segnaletica di gioco conforme al regolamento Figc Lega Nazionale Dilettanti.