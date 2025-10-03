Cesena, al Centro servizi di Torre del Moro un presidio di ascolto per cittadini e famiglie

A Cesena negli spazi del Centro servizi di Torre del Moro, in via Guido Rossa 140, dove sorge l’Emporio solidale, prende avvio un presidio aperto a cittadini e famiglie e dedicato a sostegno, inclusione e partecipazione attiva sul territorio.

Il Centro, gestito da Opera Don Dino, offre servizi di ascolto e orientamento per valutare i bisogni individuali, fornire consulenza, e favorire l’accesso alle risorse e ai servizi del territorio. Accanto a questo, propone corsi, laboratori e attività culturali pensati per favorire benessere, coesione sociale e crescita personale, tra cui percorsi di mindfulness e meditazione, corsi di lingua italiana per stranieri, laboratori di ortoterapia e attività legate al verde, progetti di musicoterapia e momenti di incontro e convivialità.

Oltre ai corsi, saranno organizzati inoltre eventi pubblici aperti alla cittadinanza, tra cui la giornata di presentazione delle realtà associative del territorio, attività artistiche e teatrali a tema sociale, camminate comunitarie e momenti di sensibilizzazione su temi di inclusione, marginalità e partecipazione. Tra i servizi previsti c’è lo Sportello di Ascolto e Orientamento con attività di valutazione personalizzata dei bisogni, consulenza e orientamento e attivazione di prestazioni sociali.

“Il Centro servizi – commenta l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – prende avvio a fianco del progetto dell’Emporio solidale gestito da ‘Il barco’, che mette al centro la persona e i suoi bisogni, a partire da tutti coloro che sono già in carico ai Servizi sociali dell’Unione Valle Savio. Nel dettaglio, tutte le attività previste e messe a disposizione dei cittadini rappresentano occasioni concrete di incontro che rafforzano la rete tra i nuclei familiari, le associazioni e le istituzioni. Il Centro Servizi si propone quindi come luogo di riferimento per la vita sociale e culturale del territorio, promuovendo partecipazione, dialogo e condivisione attraverso attività e iniziative rivolte a tutta la comunità. Viviamo in tempi segnati da gravi fragilità a cui occorre dare una risposta concreta attraverso presidi come questo: solo affiancando le persone che chiedono aiuto possiamo cercare di superare situazioni di vera difficoltà. Come Servizi sociali, d’intesa con diverse realtà del terzo settore, ci prendiamo carico quotidianamente di queste situazioni”.