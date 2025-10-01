Cesena, al Castello di Sorrivoli una serata di testimonianze dai territori palestinesi occupati

Al Castello di Sorrivoli domani una serata di testimonianza dai territori palestinesi occupati della Cisgiordania. Ospite della serata Hammoudi Hureini, giovane palestinese di Youth of Sumud, collettivo che quotidianamente lotta contro l’occupazione praticando resistenza non violenta a sud di Hebron (Cisgiordania).

Hureini , che già era stato a Cesena e Sorrivoli in occasione della consegna del premio “Cesena città per la pace”, torna per raccontare la pulizia etnica in corso in Cisgiordania e la vita di chi ogni giorno resiste. Sarà in dialogo con attiviste e attivisti di Operazione Colomba e Mediterranea Saving Humans, realtà presenti sul campo con azioni di interposizione.

Si comincia alle 18. Al termine dell’incontro ci sarà un buffet solidale a offerta libera, il cui ricavato andrà interamente a Youth of Sumud. La cena è solo su prenotazione, al numero 380.7458833 (preferibilmente su Whatsapp).