Cesena, al Carisport un parquet galleggiante dopo l’alluvione

Sono stati avviati all’inizio dell’anno i lavori di ripristino del Carisport gravemente danneggiato dall’alluvione di maggio. Le consistenti precipitazioni piovose hanno causato notevoli danni soprattutto al parquet, ad uso gioco basket, calcio a 5 e altri sport, e alla sottostruttura portante in legno. L’allagamento dei locali ha comportato inoltre evidenti ed oggettivi danni agli impianti elettrici e termico-sanitari, alla pavimentazione perimetrale al campo da gioco, ai bar interni, alle porte in legno, alle pareti e anche alla tribuna telescopica.

“Ad oggi – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e allo Sport Christian Castorri – i danni subìti dalla struttura sono tali da non garantirne l’utilizzo dell’immobile in piena sicurezza. Per questa ragione, la struttura è stata dichiarata inagibile, e lo sarà fino al completamento dei lavori di ripristino che consentiranno la riapertura del palazzetto dello sport in tutta sicurezza e nel pieno della sua efficienza. A partire dai primi giorni di gennaio la ditta incaricata ha avviato gli interventi previsti che corrispondono a un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro. Vogliamo restituire il ‘Carisport’ alla città e ai cesenati nel breve tempo possibile: è questa una struttura di riferimento per il mondo sportivo cittadino ma anche per tutte le altre occasioni di intrattenimento”.

Dopo la rimozione delle pavimentazioni danneggiate da acqua e fango, si procederà con la posa della soletta necessaria alla collocazione del parquet galleggiante, sospeso e smontabile. Successivamente si provvederà alla sistemazione degli impianti elettrici e di riscaldamento, alla realizzazione della resina per i pavimenti di tutti i locali, al ripristino dei bar e della tribuna. Ulteriori opere accessorie, come la tinteggiature delle pareti, e l’adeguamento delle luci ordinarie e di emergenza, segneranno la conclusione dei lavori.