Cesena, al Cai due serate con l’alpinista Giacomo Fenati e il dottor Enrico Berti

Due nuovi appuntamenti culturali, aperti a tutti, promosso dalla sezione di Cesena del Cai (Club alpino italiano) nella sede in via Cesenatico 5735 a Macerone di Cesena. “Dejame soñar” (lasciami sognare). Sei mesi tra carità e montagna”: è il titolo dell’incontro di giovedì 11 aprile alle 20,45. L’incontro-testimonianza sarà guidato dall’alpinista Giacomo Fenati, 32 anni, di Alfonsine: con l’ausilio di foto e video narrerà i sei mesi di volontariato e alpinismo che ha vissuto in Perù nell’ottobre scorso.

La sera di venerdì 12 aprile – sempre in sede con inizio alle 20,45 – il dottor Enrico Berti presenterà il suo libro “Le parole del corpo umano – Viaggio nei termini dialettali della medicina popolare di Romagna”.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero, aperto a tutti e non solo ai soci Cai.