Cesena, al Bufalini nuova tecnica per patologie vascolari cerebrali

Una tecnica innovativa e minimamente invasiva per il trattamento delle fistole arterovenose durali etmoidali. Rare anomalie vascolari che si verificano all’interno del cranio e che possono portare anche a gravi emorragie cerebrali.

La sta sviluppando l’Unità operativa di Neurochirurgia dell’ospedale Bufalini di Cesena, dando dunque, sottolinea l’Ausl Romagna, “un nuovo contributo significativo per il trattamento delle patologie vascolari cerebrali attraverso approcci chirurgici mini-invasivi”. Il team del reparto cesenate, diretto da Luigino Tosatto, porterà al congresso europeo di Neurochirurgia in programma a Vienna dal 5 al 9 ottobre, i dati preliminari sulla tecnica recentemente pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Journal of neurosurgery con una video presentazione che porta la firma del dottor Marcello D’Andrea, responsabile della Struttura semplice Neurochirurgia Vascolare e del Basicranio. “Questa metodica-spiega D’Andrea - è già utilizzata con successo al Bufalini e consiste in un approccio sopraorbitario sopraciliare assistito da endoscopio, una procedura mini-invasiva che permette di accedere alla base del cranio attraverso una piccola incisione appena sopra il sopracciglio e consente di ottenere risultati clinici ottimali, riducendo in maniera significativa i tempi di degenza dei pazienti”.

La presentazione al congresso europeo, oltre a confermare l’impegno costante del reparto di Cesena nella ricerca clinica, nell’innovazione e nella diffusione di buone pratiche, sarà un’opportunità per condividere i risultati e discutere le implicazioni di questa tecnica innovativa con la comunità scientifica internazionale.