Cesena, “aiutatemi, non entro più in casa mia”. L’appartamento occupato era il deposito di bici e monopattini rubati: quattro fermati

Blitz della Polizia di Stato presso un immobile in via Bibbiena a Cesena abusivamente occupato da diversi cittadini stranieri: quattro le persone fermate e denunciate. L’intervento è arrivato a seguito della denuncia della proprietaria che lamentava di non riuscire ad accedere al suo stabile perché era stato occupato abusivamente da alcuni stranieri. I poliziotti, una volta giunti all’indirizzo, avevano modo di verificare l’effettiva presenza di numerosi stranieri all’interno dell’appartamento i quali, alla vista della Polizia, tentavano immediatamente di darsi alla fuga.

Sul posto venivano fermati tre tunisini e un senegalese, per i quali sono in corso accertamenti sulla regolarità sul territorio nazionale: verranno denunciati per danneggiamento e per occupazione abusiva di immobile e uno di questi anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Al momento dell’intervento, inoltre, gli operatori rinvenivano all’interno dello stabile cinque biciclette, di cui tre elettriche, e sette monopattini, alcuni di un valore superiore ai mille euro, ritenuti verosimilmente oggetto di furto giacché nessuno dei presenti ne rivendicava la proprietà. Il tutto veniva quindi sequestrato dagli operatori.

Lo straniero rimasto ferito per la caduta era accompagnato presso l’ospedale Bufalini per le cure del caso.