Cesena, Aido in festa con Alberto Bertoli in concerto

Giovedì il 21 dicembre 2023 andrà in scena, a Ronta di Cesena i progetto “Natale con Bertoli per i 50 anni di AIDO”. Organizzato da Aido Intercomunale Savio-Rubicone, in collaborazione con Aido Provinciale Forlì- Cesena “Giorgio Maltoni” e con il contributo di Aido-Regionale Emilia-Romagna, ha ricevuto il sostegno incondizionato sia da BCC Romagnolo Gruppo Iccrea sia da Formula Servizi.

La manifestazione, che si terrà presso il Disco Club Ronta, è stata resa possibile grazie al sostegno del Comune di Cesena e sarà ad ingresso gratuito, aperta a tutta la cittadinanza. Il programma della giornata prevede alle ore 17 l’arrivo di Babbo Natale che incontrerà tutti i

bambini desiderosi di conoscerlo, regalando leccornie e gadget, fino alle ore 19. Alle ore 21 il momento clou: il concerto di Alberto Bertoli, artista in strepitosa ascesa, tra l’altro figlio del compianto Pierangelo, da tempo molto attento e sensibile ai temi della donazione

e dell’inclusività.

In apertura ci sarà un breve momento di testimonianza e sensibilizzazione sui corretti stili di vita, sui benefici del trapianto, sulla tematica del dono a scopo sanitario e sulle attuali modalità di espressione del consenso. Parteciperà anche una rappresentanza del settore di pallavolo paralimpica (sitting volley) del Volley Club Cesena, con cui AIDO Savio Rubicone collabora attivamente da inizio anno.