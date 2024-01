Cesena, affidati i lavori per curare tre zone franose in collina

Il 2024 si è aperto con l’affidamento di tre appalti per rimarginare ferite profonde che l’alluvione ha aperto in due zone del territorio molto fragili dal punto di vista idrogeologico: le colline sopra Borello e la pianura rurale e le prime pendici nel quadrante sud del comune di Cesena.

Sarà la ditta “Lunedei Geom. Roberto Srl”, con sede a Santa Giustina di Rimini, a mettere in sicurezza via Casalbono, per un costo di 192.209 euro, frutto di un ribasso del 3% offerto rispetto alle cifre dell’elenco prezzi. Quella strada, gravemente danneggiata da varie frane, presenta tanti cedimenti della pavimentazione stradale. Sono stati provocati dall’acqua che si è infiltrata nelle crepe preesistenti: una minaccia pesante alla carreggiata stradale, che si teme possa collassare in modo ancora più grave in caso di forti precipitazioni, col rischio di dovere interromperne del tutto la transibilità. Si interverrà soprattutto sulla frana all’altezza del numero civico 6380 di via Casalbono, nel tratto che precede via San Matteo e dopo via delle Pescare: qui saranno realizzate briglie in terra e drenaggio, usando un tubo drenante fessurato coperto con ghiaione. Si riprofileranno inoltre fossi ostruiti nella zona tra l’abitato di Cà Venzi (via Budre di Sotto) e via Valdinoce, al confine con Meldola. Si rimuoveranno le parti della via che sono rovinate, fresandole e rifacendo, dove necessario, gli strati di fondazione.

Problemi simili a quelli lungo via Casalbono affliggono le vie Pianazze e Montecavallo e anche lì si realizzeranno interventi analoghi. Se ne occuperà l’impresa di Mercato Saraceno “T.M. di Tontini Mirco”, ricevendo un compenso di 178.438 euro, somma risultante da un ribasso del 9,3% rispetto all’elenco prezzi.

Scendendo a valle, sul lato del territorio comunale in direzione Rimini, anche le vie Rio Marano e San Tomaso sono pronte per essere rimesse in sicurezza. Ci penserà l’azienda cesenate “Panzavolta Costruzioni Srl”, che ha la propria base proprio in quella zona. Offrendo uno sconto dell’1% rispetto all’elenco prezzi, si è detta pronta a eseguire l’intervento per 82.918 euro. Metterà mano in particolare alla frana in via San Tomaso, all’altezza di via Piane di Saiano.