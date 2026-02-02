Cesena, addio a William Martini, storico segretario della Cgil di Forlì

La Cigl Forlì-Cesena in una nota piange la scomparsa di William Martini. L’ultimo saluto è stato celebrato giovedì scorso. “Cesenate, classe 1937, già Segretario Generale della Camera del Lavoro di Forlì - si legge in una nota - è stato un dirigente sindacale che ha segnato in modo significativo la storia della CGIL e del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici nel nostro territorio. Entrato molto giovane nel mondo del lavoro, Martini ha maturato fin da subito un forte senso di giustizia e una naturale vocazione all’impegno collettivo. Dopo l’esperienza come delegato nel luogo di lavoro, ha svolto diversi incarichi come funzionario sindacale in più categorie – dal Commercio, alla Fiom agli Enti locali fino agli Ospedalieri– attraversando con competenza e passione mondi del lavoro differenti”.

Nel 1981, diventa Segretario Generale della CGIL di Forlì, incarico che ricopre fino al 1989. Sono anni complessi, segnati da importanti vertenze, profonde trasformazioni industriali e da eventi drammatici per la comunità democratica, come l’omicidio di Roberto Ruffilli, di fronte ai quali la CGIL seppe esprimere una forte e unitaria risposta.

“Durante il suo mandato - termina la nota - si distinse per una visione moderna dell’azione sindacale, capace di connettere diritti del lavoro, sviluppo del territorio e giustizia sociale; erano gli anni delle grandi trasformazioni tra cui la realizzazione della Diga di Ridracoli. Fu un segretario autorevole, di forte personalità, ma per chi lo conosceva meglio, anche dotato di senso dell’umorismo e apertura al cambiamento. Dopo l’esperienza forlivese, continuò il suo impegno nella CGIL regionale, occupandosi - tra il resto - anche di salute e sicurezza sul lavoro. Da anni in pensione, ha raccolto materiale importante degli anni di attività sindacale; documenti e testimonianze storiche che saranno preziose per la formazione dei gruppi dirigenti del domani. La CGIL di Forlì Cesena si stringe con affetto alla famiglia di William Martini e si impegna a custodirne la memoria con riconoscenza e rispetto”.