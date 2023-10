Cesena, addio a Silvana Spinelli, figlia di un pioniere dello sport in città

«Cesena è rimasta nella sua memoria fino al suo ultimo giorno di vita». Con queste parole il figlio Pasquale ricorda la mamma Silvana Spinelli, scomparsa venerdì notte all’età di 94 anni, a Cassino.

Silvana era la figlia di Gino Spinelli, un pioniere a Cesena della diffusione della pratica sportiva (in particolare atletica leggera e ginnastica) nel primo dopoguerra, ai tempi della nascita dell’Unione Sportiva Renato Serra.

A Spinelli è intitolata la palestra dell’ex Gil e quando nel 2018, alla presenza del sindaco Paolo Lucchi, venne scoperta una targa in sua memoria, la figlia Silvana era tornata nella sua amata Cesena per l’ultima volta, accompagnata da figli e nipoti.

Aveva lasciato la città, dove abitava in via Sacchi, nel lontano 1951, per trasferirsi per motivi di lavoro a Veroli, dopo avere avuto un incarico come insegnante. Nel Lazio si era sposata e poi si era fermata a vivere a Cassino.