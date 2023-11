Cesena: accordo con l’ente gestore per i canoni delle antenne non pagati al Comune

La vicenda tra Infrastrutture Wireless Italiane e il Comune di Cesena, nata dal mancato pagamento del canone d’affitto da parte del prima verso la seconda per due antenne per la telefonia mobile (una a Sant’Egidio e l’altra in via Balbo) potrebbe concludersi con un accordo di mediazione. Le parti hanno infatti trovato un accordo che sarà sottoposto al voto del Consiglio comunale e ieri la proposta di delibera è stata presentata alla Commissione 1.

I pagamenti interrotti

Le due antenne sono quelle che vennero installate nel 2010 e nel 2014, rispettivamente in via Balbo e sul lastrico solare del condominio di via Cerchia di Sant’Egidio a seguito di contratti stipulati con Vodafone Omnitel a cui sarebbe subentrata nel 2020 la Infrastrutture Wireless Italia Spa. Quegli accordi prevedevano il pagamento di un canone di locazione che nel caso di via Balbo ammontava a 16.200 euro l’anno, mentre il canone annuo era di 18mila euro per l’antenna di via Cerchia. In entrambi i casi il pagamento dei canoni come dovuti dai contratti si è interrotto nel 2015, e l’azienda ha finito con il maturare un debito nei confronti dell’amministrazione comunale che si avvicina ai 200mila euro (57mila euro per via Balbo e 116.400 euro per via Cerchia), costringendo quest’ultima a intraprendere la strada del tribunale per cercare di riavere il dovuto.

«Probabilmente non è un caso che i pagamenti si siano interrotti nel 2015» ha fatto notare il vicesindaco Christian Castorri che collega questa interruzione alla modifica del codice delle Comunicazioni elettroniche che cambiava le regole sui canoni dovuti dagli operatori telefonici e che probabilmente ha portato l’operatore a ritenere non più dovute quelle somme.

I giudizi pendenti

Sono tre attualmente i giudizi che ancora pendono sulla vicenda, di cui uno in corte d’appello e due in primo grado perché l’azienda ha presentato opposizione ai decreti ingiuntivi del tribunale di Forlì che aveva ottenuto il Comune nei mesi scorsi. In questi casi la norma obbliga le parti a tentare la strada della mediazione, un tentativo che entrambe le parti non hanno interpretato come mero adempimento, come talvolta capita, ma su cui hanno lavorato fino ad arrivare all’accordo che sarà sottoposto al Consiglio comunale e che in caso di voto positivo segnerebbe la conclusione di tutti i procedimenti aperti.

L’accordo di mediazione

L’accordo consentirà di far entrare subito nelle casse comunali 255mila euro. Prevede infatti che il gestore telefonico saldi il debito maturato negli anni nei confronti del Comune, che si impegna a creare un diritto di superficie per le due aree che cederà per 20 anni alla Infrastrutture Wireless Italiane per 80mila euro complessivi da pagare in anticipo. Una cifra che sarebbe superiore, ha fatto notare Castorri, la somma che l’azienda dovrebbe se il Comune otterrebbe se venisse rinnovato il contratto di locazione dato la norma fissa a 800 euro annui il canone che può chiedere il Comune per ogni impianto che insiste sul territorio.