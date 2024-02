Cesena accoglie i partner europei del progetto di mobilità sostenibile

Lo scambio di buone pratiche della mobilità sostenibile passa da Cesena. Da mercoledì 28 febbraio a venerdì 1° marzo le delegazioni europee del progetto regionale di cooperazione multilaterale per la lotta ai cambiamenti climatici, finanziato dalla Regione, saranno in Emilia-Romagna per studiare e approfondire le azioni intraprese sui fronti dell’efficientamento energetico e della mobilità sostenibile. Nello specifico, il focus cesenate riguarderà le politiche attuate dall’Amministrazione comunale, con particolare riferimento ai temi della mobilità, dell’energia e dell’urbanistica (Bicipolitana, a Cesena Sport City e agli interventi eseguiti da Energie per la città). La study visits, che interesserà anche la città di Imola in relazione al verde urbano e alla città 15 minuti, si inserisce nell’ambito del progetto “Eppur ti muovi!” proposto per la sensibilizzazione alla mobilità sostenibile e focalizzato su tre aree tematiche: sensibilizzazione alla lotta al cambiamento climatico; mobilità sostenibile e servizi di mobility sharing; quartieri resilienti, verde urbano e produzione energetica da rinnovabile.

“Grazie all’importante lavoro svolto nel corso di questi anni d’intesa con la Regione Emilia-Romagna e gli stakeholders locali – commenta l’assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – abbiamo contribuito a rafforzare la relazione del nostro territorio con la mobilità sostenibile, andando incontro alle esigenze dei singoli, delle famiglie, degli imprenditori e di tutti coloro che vivono a Cesena e nelle città limitrofe, e lavorando insieme a una nuova visione che mette al centro la relazione tra l’ambiente e la persona. Un dato su tutti: la rete ciclabile cittadina è stata estesa di oltre venti chilometri raggiungendo i 102 chilometri complessivi a fronte dei 135 previsti. Un ampliamento dell’infrastruttura accompagnato da diverse altre azioni legate agli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, ma anche all’installazione delle colonnine di ricarica elettrica, al trasporto a chiamata ‘BusSì’ e ai parcheggi scambiatori con navetta situati alle porte della città e pensati per chi arriva a Cesena in auto, e non conosce la viabilità cittadina. A questi interventi si sommano poi tutti i lavori di riqualificazione energetica eseguiti insieme a Energie per la Città a favore degli edifici pubblici e scolastici della città con lo scopo di razionalizzare i consumi di energia elettrica e gas e di abbattere lo spreco”. Sono infatti quattro i milioni di metri cubi di gas risparmiati dal 2011 al 2023, di cui il 50% negli ultimi quattro anni, corrispondenti a un risparmio economico superiore a 3 milioni di euro (di cui 450 mila euro solo nel 2022).

Progetto europeo

Nel mese di luglio, dopo che la città di Cesena si è guadagnata il proprio spazio in Europa sul fronte della mobilità sostenibile e delle progettualità sviluppata a favore della lotta ai cambiamenti climatici, una delegazione comunale si è recata in Germania, nel distretto dell’Assia, per avviare uno scambio di buone pratiche multilaterale finalizzato alla redazione di un documento comune, a firma dei comuni delle regioni partner dell’Emilia-Romagna (Cesena ed Imola), Germania (Assia), Francia (Nouvelle Aquitaine) e Polonia (Wielkopolska). La tappa cesenate, prevista per il 29 febbraio, si inserisce a pieno titolo nel percorso di studio e scambio, volto ad allineare le azioni di Cesena con le migliori pratiche regionali ed europee, e finanziato da un contributo di 10 mila euro che l’Emilia-Romagna ha assegnato al Comune malatestiano premiando l’Amministrazione comunale per aver sviluppato e diffuso sul territorio buone pratiche di mobilità sostenibile. Promuovendo l’adozione di comportamenti sostenibili in riferimento agli spostamenti, infatti, il progetto “E pur ti muovi” ha garantito alla città del Savio il primo posto in Emilia-Romagna.

All’ippodromo

I partner europei coinvolti saranno accompagnati nella zona “verde” dell’Ippodromo dove conosceranno la visione del parcheggio scambiatore (park&ride) e la rete della bicipolitana. Nel corso della visita inoltre incontreranno gli studenti della scuola media Viale della Resistenza accompagnati dal dirigente Donato Tinelli, che illustreranno loro il progetto della ciclofficina scolastica, e visiteranno il campo da basket antistante il Palaippo dove l’Assessora Francesca Lucchi e i tecnici di Energie per la città si concentreranno sul progetto scuole a energia positiva, Cesena Sport City e gli interventi in corso sulle infrastrutture sportive, e i percorsi europei “Dynamic Light” e “Ginevra”. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, i lavori proseguiranno nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto.