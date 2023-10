Cesena, a Villachiaviche festa della parrocchia sabato 7 e domenica 8 ottobre

La parrocchia di Villachiaviche si appresta a vivere la festa della Madonna del Rosario, il prossimo fine settimana. Sabato alle 17.15 ci sarà la Fiorita dei bimbi di catechismo, poi alle 17.45 l’attività di Pompieropoli per i bambini e il gonfiabile gigante.

Dalle ore 18, sia sabato sia domenica sarà possibile cenare allo stando, serve la prenotazione per le due serate (se possibile tramite messaggio) entro venerdì 6 ottobre presso Lella (346 9455015) o Patrizia (342 0624996) comunicando il numero delle persone e se si desidera pizza o cena romagnola. Nel teatro parrocchiale, sabato ore 21.15 si terrà la bellissima serata variety dei ragazzi del camposcuola: si ripeteranno alcune scenette, tra cui una in dialetto, svolta dai ragazzi stessi.

Domenica 8 ottobre, alle messe delle 8.45 e alle 11.15, si terranno due messe seguite da una piccola processione con il quadro della Madonna del Rosario (nelle vie don Mazzolari e Monselice). Alle 16.15 il Santo Rosario con il canto delle litanie e la benedizione. Alle 17 si terrà nella piattaforma lo spettacolo con le zappatrici, chiamato “Moto poco coltivatori”.

Sarà possibile usufruire del gonfiabile e di fare quattro giochi rudimentali, costruiti dai parrocchiani.

Dalle 18, sempre la possibilità di cenare. Dalle 18.30 alle 20, e dopo le 21: musica con Gusto e Lidia. Sia sabato sia domenica dalle 17: 6° Edizione del mercatino dei giochi dei bambini. Con il ricavato dei giochi, si continuerà l’adozione a distanza di due bambini in Etiopia. Hana Ejegu del villaggio Mokonissa, e Lencho Mamo del villaggio Gimbi. “Credo sia bello spiegare ai bambini il valore di questa cosa e motivarli – ha detto il parroco don Bosi ai genitori – in modo che volentieri offrano il piccolo sacrificio di separarsi dai loro giochi. Capiranno, come negli anni passati, che quando si fa qualcosa per gli altri ci si diverte anche”.