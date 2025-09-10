Cesena, “a Serravalle continua lo spaccio, perché nessuno interviene?”

«Sono attivi 24 ore su 24, poi la centrale di spaccio funziona a pieno regime all’imbrunire e prosegue per gran parte della notte. Questo era uno degli angoli più belli della città e col passare dei mesi sta morendo nel degrado, come è possibile che nessuno intervenga?».

Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi al Corriere Romagna sullo spaccio diurno a pochi metri dai bambini che giocano, altri residenti sono al limite della sopportazione e si sono attivati per segnalare la situazione sempre più preoccupante dei Giardini di Serravalle: «Sarà che l’estate volge al termine, ma in questi giorni il traffico si è ingrossato, con un via-vai continuo di spaccio e di gente poco raccomandabile attorno alle nostre case. Confermiamo quanto letto sul Corriere nei giorni scorsi sullo spaccio alla luce del sole, così come è innegabile l’escalation nelle ore serali. Le forze dell’ordine, l’amministrazione comunale e chi di dovere non può più aspettare. Bisogna intervenire concretamente sulla sicurezza prima che la situazione degeneri. I Giardini di Serravalle sono un patrimonio della città e in particolare per i nostri bambini: chi amministra la città ci faccia capire con i fatti se tiene davvero a conservarlo».