Cesena. A scuola di digitale per usare Spid, Fascicolo sanitario elettronico, Pago Pa e Io

CESENA. Spid, Fascicolo Sanitario elettronico, App Io e Pago Pa sono i temi al centro del ciclo di tre incontri gratuiti e aperti a tutti organizzati a Cesena da Casa Bufalini. “Cittadinanza Digitale: la tecnologia a portata di tutti” nasce infatti per familiarizzare con questi strumenti ormai di uso quotidiano e comprendere le tante possibilità offerte dall’identità digitale. I tre webinar si terranno nel Laboratorio aperto di Casa Bufalini, (in vicolo Nicolò Masini, 16) giovedì 4, 11 e 18 aprile, dalle 16.30 alle 17.30. Si parte giovedì 4 aprile con un incontro dedicato al sistema Spid, Sistema Pubblico d’Identità Digitale che consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Nel corso del webinar i partecipanti impareranno come ottenere uno Spid e come utilizzarlo per accedere ai servizi della Pa. Protagonista di giovedì 11 aprile sarà invece il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse). Nel corso dell’incontro si capirà come accedere, come consultare i documenti presenti all’interno del Fse e come effettuare operazioni. Ultimo appuntamento giovedì 18 aprile, dedicato all’App Io, che rappresenta un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali direttamente da uno smartphone ed a PagoPA, sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e di enti pubblici. Per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivere a info@casabufalini.it.