Cesena, a Sant’Egidio torna il Mercatissimo dell’usato

Mercatissimo dell’usato: a Sant’Egidio è tempo dell’edizione invernale-natalizia. Negli ampi spazi della parrocchia si tiene sabato 9 e domenica 10 dicembre con orario continuato dalle 9 alle 18, il mercatino dell’usato. L’edizione invernale va così ad aggiungersi ai due appuntamenti di maggio e di settembre con il Mercatissimo dell’usato che richiamano appassionati del vintage anche da fuori città. Sui banchi vi sarà un’ampia selezione di materiale dedicata agli addobbi natalizi e a presepi, oltre a tanto abbigliamento invernale, scarpe, bigiotteria, giochi e libri. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza per le necessità della parrocchia e non solo.

Per informazioni: 349 1602916.