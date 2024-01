Cesena, a Calisese rubata statua della Madonna

Rubata la Madonnina della celletta: brutta sorpresa per i residenti di Calisese. La celletta mariana posta vicino all’incrocio tra Casale e Carpineta è stata profanata dai ladri che si sono impossessati della statua mariana conservata all’interno. Una tristezza che ieri si respirava in tutta la frazione di Cesena e ben descritta da un post sui social: «Abbiamo aspettato qualche giorno nella speranza che gli autori di questo “gesto” ci ripensassero. Ma così non è stato. Con l’amaro in bocca si informa che questa è la celletta sita all’incrocio tra via Casale e via Castello di Carpineta. Al nostro risveglio il primo giorno dell’anno l’abbiamo trovata così, vuota, e della Madonnina non ve n’era più traccia. Provvederemo in questi giorni con la denuncia ai carabinieri, che sono già stati avvisati del fatto. Ci rimane la vana speranza di un suo ritrovamento».

Il manufatto che conteneva la Madonnina risale al 1955 per volere della famiglia Fiumana. È anche soprannominata la “celletta dell’acqua salata”, in quanto non lontano c’è il laghetto del torrente Visano che in passato aveva le acque piuttosto salate. «In antichità in un terreno più avanti sgorgava dell’acqua salata - riferisce Rino Zoffoli dell’associazione culturale Pro Rubicone - il vicino Comune di Montiano in antichità vi aveva anche messo una tassa per coloro che facevano bollire l’acqua per l’estrazione del sale».

«Il problema dei furti a Calisese purtroppo non è nuovo – riferisce Mario Picone, presidente di quartiere – pensare che già otto anni fa erano state promesse in centro a Calisese delle telecamere. Oggi come quartiere ci sentiamo abbandonati. Anche nei giorni scorsi abbiamo raccolto delle firme per sollecitare la videosorveglianza».