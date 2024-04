Cesena, 800 pellegrini sabato a Roma nel ricordo di Pio VIi

Sono 800 i pellegrini che domani, sabato 20 aprile, dalla Diocesi di Cesena-Sarsina raggiungeranno Roma, nel ricordo del papa cesenate Pio VII Barnaba Chiaramonti a 200 anni dalla morte. La giornata sarà vissuta nel ricordo del monaco di Santa Maria del Monte di Cesena nato il 14 agosto 1742, divenuto Papa nel 1800 e morto nel 1823.

Il pellegrinaggio a Roma sarà condiviso con i vescovi e i fedeli delle Diocesi di Imola (230 i partecipanti) e Tivoli (600) dove papa Chiaramonti è stato vescovo e cardinale. In 150 arriveranno da Savona-Noli, dove Pio VII venne imprigionato da Napoleone prima di essere portato a Fontainebleau. Pio VII restò in Francia fino al gennaio 1814 quando Napoleone ordinò di ricondurlo a Savona dove, il 10 marzo 1814, arrivò l’ordine di rimetterlo in libertà. Da lì iniziò il suo viaggio di rientro a Roma. A Cesena arrivò il 20 aprile 1814 e vi rimase fino al 7 maggio.

Gli 800 cesenati saranno guidati dal vescovo Douglas e da 14 sacerdoti. Circa 350 pellegrini hanno aderito alla formula di viaggio in giornata per sabato 20 aprile. Alcune parrocchie hanno ampliato il soggiorno a sabato e domenica. Sono quelle del Duomo, Osservanza e San Giovanni Bono, Case Finali, Ponte Pietra, Gatteo e Sant’Angelo, Mercato Saraceno, Sarsina e Montecastello.

Saranno 180 i fedeli che si recheranno a Roma con mezzi propri. A tutti verrà consegnato il kit preparato per l’occasione, composto da fazzolettone e libretto che riporta la vita di papa Pio VII e i testi delle liturgie.

Con il vicesindaco di Cesena, Christian Castorri, saranno presenti i primi cittadini di Sarsina, Enrico Cangini, e di Mercato Saraceno, Monica Rossi. Il coro di Cesena-Sarsina “Alma canta” animerà il momento iniziale dell’udienza con papa Francesco e la Messa in San Pietro. La partenza dei pullman è prevista alle 3,15 di sabato 20 aprile dal parcheggio “Ambrosini” dell’ippodromo di Cesena. Alcuni autobus partiranno dalle parrocchie, così come i gruppi che si fermeranno per due giorni nella capitale. L’arrivo al parcheggio del Gianicolo, a Roma, è previsto alle 8,30. I 1.800 pellegrini alle 10 in aula Nervi avranno l’incontro con papa Francesco.

Alle 13,45 è previsto l’ingresso nella basilica di San Pietro, dove sarà possibile venerare la tomba di papa Pio VII. Alle 15 il cardinale Mauro Gambetti presiederà la Messa all’altare della Confessione. Alle 17 la partenza dei pullman per il rientro a Cesena.