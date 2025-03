Cesena, 50enne alla guida senza mai avere avuto la patente: scappa alla vista dei Carabinieri e si schianta contro una casa

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno denunciato un 50enne per “guida senza patente” (mai conseguita), “resistenza a P.U.” e “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di dimora e permanenza presso il proprio domicilio in orario notturno, è stato sorpreso alla guida dell’autovettura di un conoscente e, alla vista dei militari, si è dato alla fuga; nel corso del breve inseguimento ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il muro di un’abitazione e venendo bloccato e identificato dai Carabinieri.

Denunciato anche un 48enne sempre per “guida senza patente”, questi, controllato alla guida dell’autovettura di un conoscente, oltre ad essere privo del documento di guida, mai conseguito, è risultato colpito da un provvedimento di “ammonimento” emesso dall’autorità di P.S. di Varese, per atti persecutori nei confronti di una donna di quella provincia.

Infine, stesso destino per un 21enne per “guida in stato di ebbrezza” poiché sorpreso alla guida di un’autovettura, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico; la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena.