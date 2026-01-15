Cesena. 471 nuovi nati nel 2025: Tommaso e Matilde i nomi pù gettonati

Natalità in discesa, mortalità e saldo migratorio nella media. Sono 471 i nuovi nati a Cesena da gennaio a dicembre 2025, 44 in meno rispetto all’anno precedente. Tra i nomi più gettonati dalle famiglie troviamo Tommaso, che conquista posizioni rispetto al 2024 spodestando Leonardo che arretra al secondo posto a pari merito con Riccardo (11 assegnazioni), terzo posto per Samuele con 7 assegnazioni. Per le femminucce invece primo posto per Matilde, con 8 assegnazioni, che prende il posto di Cecilia. A seguire troviamo: Emma (7 assegnazioni), Amelia, Bianca, Sara e Sofia (6 assegnazioni), seguiti da Anna e Vittoria.

Sono questi alcuni dati emersi dalla dinamica demografica elaborata dai Servizi informatici Associati e dall’Ufficio Statistica dell’Unione dei Comuni Valle Savio che annualmente restituisce un quadro complessivo caratterizzato da cambiamenti e modifiche del tessuto sociale.

Al 31 dicembre 2025 la popolazione cesenate residente è pari a 95.759 cittadini, di cui 46.519 uomini e 49.240 donne, in calo di 355 unità rispetto alla stessa data del 2024. Sono invece 1.135 i decessi registrati da gennaio a dicembre, a fronte dei 1.120 dell’anno precedente, 2.630 i cittadini immigrati sul territorio e 2.246 coloro che hanno lasciato Cesena spostandosi in altri Comuni della regione oppure altrove, in Italia o all’estero.

L’età media dei cesenati è di 47 anni per gli uomini e 49 anni per le donne: sono 13.066 le cittadine e i cittadini under 18, 24.416 gli over 65 anni, 21 i cittadini che hanno raggiunto il traguardo dei 100 anni (di questi sono ben 16 le donne) e ben 18 coloro che l’hanno superato (15 donne e 3 uomini). La grande nonna è una cesenate di 106 anni nata il 23 settembre 1919.

Lieve calo per i matrimoni che si attestano a quota 226 (a fronte dei 230 del 2024 e dei 270 del 2023). Nel dettaglio, parliamo di 42 religiosi e di 184 civili, numeri diversi dal 2024 in cui sono stati celebrati 64 matrimoni religiosi e 166 civili e dal 2023 in cui si contano 83 matrimoni religiosi e 187 civili. Cinque le unioni civili.