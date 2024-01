Cesena, 40enne trovato morto dopo 3 giorni: si sospetta l’overdose

Quando ha visto che era a letto, nella stessa posizione del giorno precedente, ha capito che qualcosa non andava ed ha chiamato i soccorsi. Era morto da almeno tre giorni J.D.S, 40enne di origini brasiliane. Aveva a disposizione la stanza di una casa in un condominio della zona del Ponte Vecchio. Dove lo ospitava generosamente una donna cesenate: la stessa che ha dato l’allarme. Il 118 è intervenuto con ambulanza ed auto medicalizzata attorno alle 4,30 di ieri notte. L’uomo dalle prime stime era morto con ogni probabilità tre giorni prima. La donna che lo ospitava sapeva che stava “poco bene” e che non voleva alzarsi e mangiare. Il sospetto degli investigatori (che non hanno ancora potuto rintracciare suoi parenti) è che l’uomo possa essere stato vittima di una overdose. In camera aveva due flaconi di metadone e tracce inconfutabili di un consumo recente di crack.