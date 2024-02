Cesena, 4 appartamenti Erp di Calisese assegnati entro l’estate

Entro l’estate i quattro appartamenti di edilizia residenziale pubblica di via Cesari, a Calisese, verranno affidati ad Acer nell’ambito della convenzione di gestione ed assegnati dai Servizi Sociali sulla base delle graduatorie ERP. È questa una ulteriore risposta che l’Amministrazione comunale fornisce al tema dell’emergenza casa molto presente sul territorio.

“Sono ormai completati – commenta il sindaco Enzo Lattuca – i lavori di realizzazione dei quattro alloggi Erp di Calisese che verranno assegnati entro l’estate prossima. Con lo scopo di mettere a disposizione delle famiglie richiedenti nuovi appartamenti, abbiamo acquisito il fabbricato parzialmente edificato in via Cesari destinando al progetto 640.000 euro e impegnandoci nella realizzazione di questi nuovi alloggi confermando la nostra attenzione sui temi della casa e dell’abitare continuamente affrontati nel corso di questi anni. Abbiamo lavorato inoltre anche al ripristino di unità immobiliari non più funzionali alle attuali esigenze investendo risorse acquisite dalle alienazioni di immobili di proprietà dell’Ente. Grazie a questa disponibilità economica siamo in grado di ammodernare e qualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica comunale, con l’obiettivo di recuperare e assegnare in tempi rapidi una casa a chi ne ha diritto ma ancora non ce l’ha, rispondendo al sempre più diffuso e pressante fabbisogno abitativo”.

L’intervento di Calisese (una palazzina distribuita su due piani e composta da 4 alloggi di circa 58 mq) si inserisce nell’ambito del più ampio percorso di sviluppo di politiche abitative avviato dall’Amministrazione comunale di Cesena, con specifico riferimento alla valorizzazione e alla crescita dell’Edilizia Residenziale Pubblica. Una volta ultimati i lavori, questi quattro nuovi alloggi entreranno a far parte del patrimonio ERP comunale dando risposta ai sempre crescenti bisogni abitativi.

Intanto, si ricorda che dall’8 febbraio è aperto un bando pubblico per l’assegnazione in locazione di quattro appartamenti di edilizia residenziale sociale (a canone agevolato) interni al complesso di via Parini, alla Fiorita, idonei ad ospitare da un minimo di 3 ad un massimo di 4 persone. Possono presentare domanda di assegnazione tutti i nuclei familiari residenti in uno dei Comuni dell’Unione Valle Savio (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto) composti da un numero di persone non inferiore a 3 in possesso dei requisiti indicati nel Bando pubblicato dal settore Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle Savio. La domanda deve essere compilata attraverso l’apposito form online entro le 23:59 di domenica 7 aprile 2024. Per tutte le informazioni, si rinvia al Bando pubblicato sul sito dell’Ente: https://www.unionevallesavio.it/notizie1.