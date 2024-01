Cesena, 210 multe per abbandono di rifiuti nel 2023

Nel corso del 2023 sono stati elevate 210 sanzioni per abbandono di rifiuti. Multe comminate grazie al sistema di videosorveglianza, gestito dall’Amministrazione comunale di Cesena attraverso il Comando della Polizia locale, attivo nel corso di tutto l’anno con lo scopo di presidiare alcune aree del territorio comunale particolarmente interessate dal fenomeno degli abbandoni di rifiuti e ingombranti. Da gennaio a dicembre l’accertamento diretto svolto dagli agenti, anche tramite fototrappole posizionate in vari siti del territorio a rotazione, ha portato ad elevare 89 verbali che si sommano ai 51 frutto di segnalazioni qualificate degli ispettori ambientali di Hera che ispezionano i rifiuti mal conferiti e ai 70 legati ad accertamenti svolti grazie alle fototrappole posizionate da Hera nelle isole ecologiche.

«I dati elaborati dalla Polizia locale - commenta l’assessora alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi - ci restituiscono un contesto in cui occorre intervenire costantemente e con fermezza al fine di arginare episodi di abbandono o di errato conferimento dei rifiuti. È fondamentale che i punti di raccolta vengano utilizzati correttamente e vengano lasciati in ordine per assicurare la salute pubblica e il decoro della città. A questo proposito, occorre ringraziare tutti i cittadini, la maggior parte, che conferiscono correttamente i rifiuti prestando sempre particolare attenzione alla cura e alla salute del nostro territorio. Non mancano tuttavia gli incivili che abbandonano i rifiuti per strada causando un danno a sé stessi e alla comunità tutta».