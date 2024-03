Cesena 2024 presenta i candidati, Lattuca: «Una civica vera, non costruita in laboratorio»

Sono stati i primi, a novembre, a confermare pubblicamente la loro partecipazione alla corsa elettorale di giugno a sostegno della candidatura a sindaco di Enzo Lattuca. I primi, a gennaio, a presentare i punti principali del loro programma. Oggi Cesena 2024 ha aggiunto alla lista un nuovo primato presentando per primi la lista dei 32 candidati con cui si presenterà alle prossime elezioni. «Mancano tre mesi esatti al voto e siamo pronti alle 13 settimane che abbiamo di fronte in cui ciascuno cercherà di portare avanti i temi al centro del nostro programma elettorale», ha detto il vicesindaco e leader della lista Christian Castorri.

In lista ci sono 19 donne e 13 uomini, l’età media è 44 anni. «Ci sono rappresentanti dei diversi mondi al centro dei temi del nostro programma, tanti legati al mondo della scuola, molti rappresentanti del mondo sportivo», spiega Castorri. Alcuni sono alla prima esperienza di politica attiva, qualcuno è già consigliere nei quartieri, ed è varia anche la provenienza che copre un po’ tutta la città. Nel caso di Castorri, Lorenzo Zammarchi e Armando Strinati in curriculum c’è anche già l’esperienza amministrativa, il primo è vicesindaco e nella precedente sindacatura è stato assessore alla Cultura, sport e agricoltura, il secondo è stato assessore della seconda Giunta Lucchi allo Sviluppo economico, il terzo è capogruppo in consiglio comunale e presidente della Commissione Alluvione. Una squadra che è espressione di un gruppo di lavoro più ampio che si trova settimanalmente e che darà un contributo fattivo alla campagna elettorale.

Questa volta hanno scelto Spazio Marte per presentarsi alla stampa e alla città. Con loro anche il candidato sindaco Enzo Lattuca: «Ci si avvicina all’inizio vero della campagna elettorale», ha ricordato ringraziando quanti e quante hanno scelto di mettersi in gioco in prima persona. «So di avere un gigantesco vantaggio ed è la varietà, la forza, la larghezza e la verità della squadra che mi sostiene. Non sarà facile per tutti trovare i candidati da mettere in lista, qui so di poter contare su candidati veri, non solo nomi. Copriamo tutta la città, quando c’è chi non esce dalla ztl».

Questi i candidati e le candidate: Stefania Albertini, 53 anni; Marco Baldacci, 44 anni; Natascia Balzani 53 anni; Piero Berti, 62 anni; Valdo Bonfim, 51 anni; Cinzia Branzaglia, 67 anni; Filippo Broccoli, 39 anni; Luigi Bray, 50 anni; Francesca Brighi, 41 anni; Francesca Caldari, 45 anni; Martina Casadei, 29 anni; Giulia Casadei Turroni, 39 anni; Christian Castorri, 44 anni; Lorenzo Ceccarelli 53 anni; Giovanni De Francesco, 36 anni; Michela Degli Angeli, 44 anni; Diop Oumy, 20 anni; Ivana Donadel, 58 anni; Claudia Fanciullo, 37 anni; Emanuela Fusconi, 52 anni; Valentina Gradassi, 44 anni; Luana Grilli, 59 anni; Tanja Lenaz, 34 anni; Sebastiana Madonna, 46 anni; Antonio Magnani, 35 anni; Michele Manuzzi, 23 anni; Monica Mazzotti 58 anni; Armando Strinati, 35 anni; Monica Tartaglione, 42 anni; Chantal Vecchio, 30 anni; Carlo Venturi, 47 anni; Lorenzo Zammarchi, 39 anni.