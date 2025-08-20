Cesena, 180 utenze senza acqua fino a mezzanotte: intervento di Hera a Ponte Abbadesse

Nella notte tra martedì e mercoledì le squadre di Hera sono intervenute per restituire la fornitura di acqua entro la mezzanotte alle 180 utenze coinvolte. Data la complessità della riparazione d’emergenza della rottura della condotta i lavori si sono protratti per tutta la notte.

A causa di un’importante rottura della condotta dell’acquedotto in via Acquarola, all’altezza del civico 606, le squadre del pronto intervento acqua e i tecnici di Hera sono intervenuti per effettuare le operazioni di riparazione. L’intervento, reso complesso dalla natura del guasto, ha richiesto un impegno continuativo fino a mezzanotte, orario in cui è stato possibile ripristinare l’erogazione dell’acqua.

La squadra di Pronto Intervento ha operato ininterrottamente anche durante le ore notturne, con l’obiettivo di ridurre al minimo il disagio per le 180 utenze coinvolte. Per far fronte alle necessità di approvvigionamento, è stata posizionata per tutta la durata dell’intervento un’autobotte nel parcheggio di via Sorrivoli, di fronte al civico 1380.

Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.