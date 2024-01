Centrodestra: “Per la corsa a sindaco di Cesena candidato identitario di partito”

I nomi sarebbero stati tutti decisi, ma per il momento il centrodestra non li ufficializza. Di certo a Cesena il candidato sindaco non proverrà dalla società civile ma sarà «espressioni identitaria» di un partito. Tradotto, sarà Marco Casali in forza a Fratelli d’Italia. Le alternative molto più labili sarebbero Michele Pascarella per Forza Italia o Antonella Celletti della Lega. Non sarà Enrico Castagnoli, consigliere comunale di Cambiamo e recordman di preferenze alle passate elezioni, che non avrebbe dato la propria disponibilità per questo ruolo ma che comunque avrebbe fatto richiesta di entrare in Fratelli d’Italia. Una domanda che risulta essere in fase di valutazione da parte del partito, ma che dovrebbe essere presto accolta.

Il sondaggio

Intanto nel centrodestra avrebbero in mano un sondaggio commissionato a livello regionale con le tendenze e le motivazioni di voto. Secondo quanto emerso trapela che la destra vincerà al primo turno a Forlì e a Ferrara, perderà a Reggio Emilia, mentre per Cesena si vedrebbe probabile il ballottaggio, a differenza di quanto direbbe uno studio analogo in mano alla sinistra e che la vedrebbe vittoriosa al primo turno. Secondo il sondaggio di destra i cesenati avrebbero apprezzato l’operato di Lattuca nella prima fase dell’alluvione, mentre andando avanti col tempo sarebbero sorti parecchi dubbi e sarebbero riconosciuti i “meriti” del governo Meloni. Che si tratti della realtà o solo un auspicio di chi ha fatto fare il sondaggio lo si scoprirà più avanti.

Il ruolo di Roma

La parlamentare Alice Buonguerrieri, responsabile provinciale FdI, rappresenta il partito che nel tavolo di centrodestra ha il peso maggiore. Non parla di sondaggio e non fa nomi «anche se ormai è tutto definito», ma assicura che «abbiamo le carte in regola per vincere in una città come Cesena, per noi storicamente difficile. Certo che presentarsi per il 2° mandato di solito avvantaggia il sindaco uscente, in questo caso Lattuca. Ma gli incontri pubblici che stiamo avendo con cittadini e associazioni ci stanno dando riscontri importanti». Quali? «I cesenati pensano che la città potrebbe meritare di più e che con il governo Meloni a Roma lo potrebbe anche avere come sta succedendo a Forlì. Le istituzioni sono di tutti e il governo dialoga con tutti, ma indubbiamente è importante che ci siano affinità di dialogo e di idee di sviluppo della città».

Il candidato identitario

Qui nasce anche la volontà di un candidato “politico” espressione della destra. «In passato non abbiamo mai costruito una alternativa vera - si limita a dire Buonguerrieri - Vogliamo portare avanti una nostra proposta politica chiara, un progetto di città alternativa». Il riferimento pare essere a Zoffoli, che dopo essere stato candidato sindaco del centrodestra alle amministrative successive è approdato sulla sponda opposta, oppure ad Andrea Rossi, evaporato dopo lo storico risultato del ballottaggio.

Il ballottaggio

Buonguerrieri manda un ultimo messaggio ai suoi. «Morrone ha detto che spera nel ballottaggio. Io vorrei vincere. Come diceva Enzo Ferrari il secondo è il primo dei perdenti e a me questo ruolo non interessa. Morrone se ne intende di più di sconfitte, ma a me non interessa perdere bene».

Gli altri Comuni

Le riunioni del tavolo provinciale del centrodestra per le candidature ormai dovrebbero essere completate. Ne fanno parte i tre partiti principali, ma per Cesena non Cambiamo che potrebbe presentarsi alle elezioni con nuove alleanze (Italia Viva e/o Azione) e coalizioni per ora da definire. Dato per scontato il tentativo di riconferma di Silverio Zabberoni a Borghi, sono già stati ufficializzati Ombretta Farneti a Mercato Saraceno, Lorenzo Sarti a Savignano e Simone Pascuzzi a San Mauro Pascoli, che anche se ha scelto di presentarsi come civico e con il vessillo di Nazione Futura alla fine avrà anche l’appoggio dei partiti del centrodestra, che sceglieranno di non fare una lista alternativa. A Gambettola il candidato sarà Denis Togni.