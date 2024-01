Caso Golinucci: depositate le memorie con la richiesta ufficiale di nuove ricerche

Fino alla giornata di ieri era “solo” l’ennesimo appello disperato di Marisa Degli Angeli, la madre di Cristina Golinucci. Ora c’è invece anche una richiesta ufficiale: di setacciare il terreno della cisterna dell’acquedotto, adiacente al convento dei frati cappuccini, con l’utilizzo del Georadar.

Se qualcuno ha fatto del male a Cristina poteva seppellirla li senza destare sospetti. Perché c’erano in corso dei lavori di scavo. Sono le conclusioni che l’avvocato Barbara Iannuccelli ha depositato assieme ad un nuovo pacchetto di memorie difensive, al Tribunale di Forlì. Chiedendo in calce formalmente che le indagini ancora aperte sulla scomparsa di Cristina Golinucci prevedano l’utilizzo di Georadar su quella porzione di terreno, mai setacciata con lo strumento in grado di vedere anche resti umani posti a molti metri di profondità.

Le vicende legate a quel terreno sono riemerse in questi giorni. E l’avvocato Iannuccelli ha chiesto anche direttamente a Romagna Acque se sia i possesso di documentazione fotografica del cantiere e della zona com’era all’epoca.

Prima un pensionato 69enne gambettolese, ex dipendente del Consorzio di bonifica, ha chiamato il Corriere Romagna per esplicitare ciò che poi ha raccontato anche alla mamma di Cristina Golinucci. Lavorava in quel cantiere e all’epoca della scomparsa di Cristina erano ancora tanti i camion di terra in viaggio verso la discarica di Rio Eremo dopo la costruzione della cisterna e dei collegamenti con l’acquedotto. Scavi nella parte di colina a fronte del parcheggio ma anche a fianco dello stesso. Poi l’avvocato Iannuccelli ha ritrovato nelle carte delle varie indagini una lettera (che ha come mittente in busta “Adriano Piraccini”) in cui si chiedeva alla procura di verificare la veridicità di confidenze fatte da un dipendente Amga. Che indicava quel terreno come zona di “costante movimento terra” a ridosso di quel 1° settembre in cui Cristina scomparve nel nulla.

L’idea in seno ai parenti della ragazza ed ai legali è che il sudafricano Emanuel Boke (poi condannato per reati di violenza sessuale e dall’anno 2017 ricercato in Francia per le stesse tipologie di reati) possa essere stato protagonista della morte di Cristina e dell’occultamento del suo cadavere, e che nel caso quel terreno possa essere stato usato per far sparire tutte le tracce dell’accaduto.

Sulla vicenda ieri, in diretta su Rai Uno, è intervenuta la trasmissione “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele. Nel collegamento fatto dal convento dei Cappuccini e davanti al cancello del terreno che contiene le porzioni di pozzi dell’acquedotto, è stato ribadito come qualcuno di ancora ignoto agli investigatori abbia visto Cristina litigare con un uomo a ridosso del parcheggio nell’orario in cui si sarebbe dovuta recare dal suo padre confessore. «Questi luoghi io li chiamo da sempre “la tomba di mia figlia” - ha detto Marisa Degli Angeli - Non posso che ringraziare la persona che mi ha segnalato il cantiere così come Adriano Piraccini, che era un grande amico di mio marito ed è stato anche all’interno del comitato che chiedeva le indagini per Cristina».

«All’intero del convento c’era un Sudafricano poi condannato per due violenze sessuali su altrettante cesenati. Nel 2010 questi luoghi sono stati scandagliati solo con un metal detector che non va più di un metro in profondità. Non con il Georadar. E le ossa ritrovate nel convento non hanno avuto alcun esame del Dna. Sono state semplicemente dichiarate “molto datate”. Ma anche le ossa di Cristina dopo 18 anni potevano esserlo». In trasmissione via Skype è intervenuto anche l’ex calciatore Adriano Piraccini: «Ero tra quelli del comitato per Cristina. Quello scritto inviato in procura porta il mio nome ma non l’ho composto io. Ma nemmeno mi è mai stato chiesto conto di quel biglietto: l’ho visto per la prima volta due giorni fa quando me lo ha mostrato Marisa».