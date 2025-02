Caps rinato del tutto dopo l’alluvione di Cesena e festeggiato con un concerto del coro Bonci VIDEO

All’auditorium del Centro Addestramento della Polizia di Stato (Caps) di Cesena, si è tenuto un concerto del Coro Lirico A. Bonci di Cesena.

All’evento ha preso parte il Direttore dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, Dirigente Generale Tiziana Terribile, le Autorità Civili e Militari della Provincia accolte dal dirigente del Caps Stefano Dodaro.

Il concerto ha voluto rappresentate un momento simbolico e significativo: il Caps è tornato ufficialmente alla piena operatività dopo i gravi danni subiti a seguito dell’alluvione del maggio 2023, quando l’esondazione del fiume Savio aveva colpito duramente la struttura, che ospita anche la Sezione Speciale della Polizia Stradale.

Per celebrare la “rinascita”, al concerto sono stati invitati anche i 100 frequentatori del 110° corso di Specializzazione per la Polizia Stradale e i 20 partecipanti al 29° corso di Sicurezza Portuale, attualmente in fase di svolgimento.