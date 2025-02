Capitale della Cultura, Lattuca: «Proporrò a Zattini di scrivere insieme al ministro per la candidatura unica»

Capitale italiana della cultura 2028. Le strade che possono unire Forlì e Cesena sono tortuose e il cammino che tutti, a parole, sembrano voler intraprendere appare ad ostacoli. La giornata di ieri su questo fronte è stata intensa di spunti arrivati da più parti. E se il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini sembra fare marcia indietro rispetto alla prospettiva di una candidatura unica trincerandosi dietro un regolamento che, per lo meno in passato, non prevedeva questa possibilità, si è dimostrato molto più possibilista il sindaco di Cesena (e presidente della Provincia) Enzo Lattuca per il quale se si vuole affrontare la vicenda insieme e c’è una volontà comunque si può raggiungere l’ambizioso risultato. «Sono intenzionato, dopo il Consiglio comunale (di oggi, ndr) nel quale verrà votata la mozione proposta da Cesena 2024 di candidare Cesena Cesena a Capitale della cultura, a fare una proposta ufficiale a Forlì». La mozione è stata arricchita nelle ultime ore da un emendamento da votare in cui verrà chiesto di lavorare unitamente a Forlì per una corsa “a due”.

«Dopo il voto proporrò al sindaco Zattini di dichiarare insieme, con una lettera da consegnare al ministro sabato, la nostra volontà di proporre una candidatura in partnership tra Forlì e Cesena con la richiesta di rendere esplicita questa possibilità».

Il ministro Alessandro Giuli sarà infatti a Forlì nella giornata di sabato: «Se poi il ministro volesse addirittura considerare il precedente Bergamo-Brescia e operare una scelta “senza bando” tanto meglio, ma trovo eccessivo pretenderlo e inopportuno chiederlo, anche se l’alluvione del 2023 che ha colpito entrambe le città richiama molto da vicino quello che accadde nel 2020 con il Covid, quando in quel caso tutto il Paese era stato travolto ma Brescia e Bergamo lo furono in maniera davvero particolarmente drammatica».