Cantiere Novello a Cesena, l’assessora: “Terminata la fase di stallo”

«Qual’è l’attuale situazione del cantiere per la costruzione del Quartiere Novello?».

È la domanda che con una interrogazione i consiglieri della Lega Fabio Biguzzi e Antonella Celletti hanno formulato al Comune: all’indomani dei rallentamenti di cantiere e prima della ripresa dei lavori di questi giorni.

Nella giornata di ieri l’assessora all’Urbanistica e Rigenerazione Urbana Cristina Mazzoni ha formulato la risposta scritta ai consiglieri della Lega.

Nella quale spiega le tappe dell’accaduto: ripercorrendo lo stop avvenuto dopo le ferie estive in cantiere, i dibattiti tra società attuatrice del progetto (Fabrica Sgrm gestore del fondo Novello a cui il Comune partecipa con Cassa depositi e prestiti) ed quella appaltante i lavori, e come si sia sbloccata la situazione.

«Le lavorazioni sono state interrotte a settembre e riavviate di recente - dettaglia l’assessore Mazzoni - Ad oggi sono completati il 35% delle opere nel primo livello afferente l’unità immobiliare uno a sud, mentre a nord del cantiere sono terminati parcheggi ed unità commerciali, mentre avanzano le strutture residenziali sovrastanti».

Un stop che era dovuto, come già reso noto dal Corriere nelle scorse settimane, a modifiche progettuali ed a quantificazione economica delle stesse tra Fabrica e ditta appaltante.

«Dopo l’ultima relazione datata ottobre 2023 col soggetto gestore - ricorda l’assessora - lo scenario si modificato durante le operazioni di revisione progettuale.

Il Comune è stato informato delle difficoltà da Fabrica Sgr che è l’attuatore del progetto di housing sociale Novello: le complicazioni sono da ricondurre a un tema economico tra soggetto attuatore e ditta appaltatrice: un contraddittorio di prezzi che ha prolungato la sospensione delle attività di cantiere in attesa di definire i costi dell’appalto con la dita esecutrice. Il prolungamento da allora della sospensione viene riferito come imputabile anche a modifiche progettuali ulteriori rispetto al quelle inizialmente preventivate ed è in corso, da parte del comune, la valutazione dell’accertamento dell’entità e la natura d tali varianti».

Solo alla fine di queste operazioni sarà possibile avere un quadro esaustivo «Rispetto ad eventuali variazioni di costo dell’intervento. Ed a Fabrica abbiamo chiesto che ciò avvenga entro i prossimi 3 mesi».

Da Celletti e Biguzzi era arrivata anche la richiesta di conoscere quali siano le risorse che dal concorso internazionale di idee per il progetto Novello il Comune ha destinati all’intera operazione urbanistica nei suoi varia spetti.

«Le spese di riqualificazione in cui si inserisce il comparto 1A - scrive l’assessora Mazzoni - comprendono i costi di gestione della Stu (società di trasformazione urbana) incaricata di sviluppare il progetto ed arrivare alla approvazione del Pru attraverso un accordo di programma.

I costi di gestione Stu dal 2011 al 2015 ammontano a 252.288 mila euro a cui si aggiunge il ripiano perdite per 77.814. Le spese di progettazione sul piano urbanistica ammontano a 212.485,.

Il Comune si è inoltre impegnato in fase di costituzione del Fondo a partecipare alle spese di urbanizzazione per 643.424. L’importo totale delle opere di urbanizzazione e delle opere di infrastrutturazione a carico del Fondo è di 6.390.424 euro. Anche per opere infrastrutturali e mobilità carrabile e pedonale della zona».