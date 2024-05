Con l’ordinanza commissariale 8/2023 che disciplina gli interventi urgenti da programmare ed eseguire in Emilia-Romagna a seguito dei drammatici eventi alluvionali di maggio, è stato finanziato un intervento da 2.750.000 euro riguardante la mitigazione del rischio idraulico delle aree in pertinenza del canale Olca, che raccoglie le acque un bacino di oltre 1.000 ettari e si sviluppa per circa 1.300 metri, fino ad immettersi nel Torrente Pisciatello all’altezza del “Ponte Rosso”. Lo scolo fa parte della rete dei canali principali gestita dal Consorzio di Bonifica della Romagna ed è intenzione dell’Ente gestore mettere in atto gli interventi necessari al fine di garantire la messa in sicurezza idraulica del bacino drenato dallo scolo.

Il canale Olca di lunghezza 11,6 chilometri interessa i comuni di Cesena e Cesenatico, nasce a Case Castagnoli a valle della via Emilia e confluisce nel Pisciatello in corrispondenza dell’abitato di Sala di Cesenatico. Il canale scorre prevalentemente in aree agricole ma anche nei quartieri di Ruffio, Macerone e Sala, intensamente abitati.

L’intervento progettato

Il consorzio non può finanziare con mezzi propri investimenti e nuovi interventi ma deve per normativa vigente trovarne la copertura presso terzi – Regione, Ministero, Fondi Europei, privati; a tal fine, a seguito dell’alluvione del 2023 è stato riproposto, adeguandolo alla situazione attuale, un progetto già in Consorzio dal 2019 ma non ancora finanziato. L’intervento, che rientra tra i 95 progetti in corso (di cui 40 conclusi, 28 in corso e 27 in fase di progettazione) consiste nelle opere di adeguamento delle quote arginali, risezionamento dell’alveo e ricostruzione dei manufatti idraulicamente insufficienti (ponti e tombinamenti). L’avvio dei lavori è previsto entro il primo trimestre del 2025 con una durata indicativa prevista di 18 mesi.

L’alluvione

Intorno alle 6 di mercoledì 17 maggio 2023, a seguito delle due esondazioni del fiume Savio che hanno interessato il territorio di Cesena, nel pomeriggio in città e in serata nel Quartiere Ravennate, il torrente Pisciatello ha rotto gli argini rallentando il deflusso del Canale Olca che è esondato causando importanti allagamenti lungo tutta la viabilità che da Cesena porta a Sala e a Cesenatico.

Evento straordinario

Nel mese di maggio 2023, su un'area di circa 16.000 km², sono caduti 4,5 miliardi di metri cubi di acqua (equivalenti a 128 volte il volume della diga di Ridracoli). Più del 65% dei pluviometri nei bacini del settore centro-orientale della regione ha registrato record storici di pioggia sia giornaliera che mensile, con dati che hanno un tempo di ritorno superiore ai 100 anni. Le piogge di maggio 2023 sono le più intense mai registrate nella regione, con una probabilità annua dello 0,5%, ossia un evento che si verifica una volta ogni 200 anni. Questa situazione è stata causata dalla combinazione eccezionale di abbondanti piogge e il fenomeno dello “stau”, dove la circolazione di aria calda dal mare Adriatico è stata bloccata sugli Appennini.

A questo vanno aggiunti il 16 maggio 2023: alta marea a 0,7 metri e altezza d’onda retro costa fino a 3 metri.